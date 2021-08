Selv en af de optrædende artister var ikke imponeret.

»Tro mig, I har ingen anelse om, hvad der skete på den anden side,« lyder det fra Fatman Scoop.

For det gik helt galt, da endagsfestivalen Metrofest skulle afvikles i weekenden. Forventningerne var på forhånd banket helt i vejret.

'Londons første festival nogensinde dedikeret til R&B og hiphop,' som arrangørerne ellers proklamerede på deres hjemmeside, hvor der også blev lovet 'en overflod af liveoptrædener'.

Sådan så plakaten til Metrofest ud. Vis mere Sådan så plakaten til Metrofest ud.

Sådan gik det ikke helt søndag i Trent Park i den engelske hovedstad.

Ud af de otte topnavne på plakaten dukkede de fire af dem ikke op: Det var Blackstreet, Eve, Tony Touch og Mya.

Fat Joe var det eneste trækplaster, der gennemførte sit sæt efter planen. Bobby Vs optræden varede til gengæld kun 10 minutter, mens Jon B kgik på scenen tre timer efter det annoncerede tidspunkt. Også var der konferencier Fatman Scoop, der først efter syv timer dukkede op på scenen.

Men som han skriver på Twitter med en antydning af det kaos, der tilsyneladende var i kulisserne: »I ved ikke, hvor slemt det var for artisterne. Jeg dukkede ikke først op kl. 19 uden nogen god grund,« lyder det.

Efterfølgende er kritikken haglet ned over arrangementet fra mange af 15.000 gæster, der ifølge Daily Mail havde betalt billetpriser på mere end 800 kroner. Et udpluk fra sociale medier:

'Sikke en joke. Jeg betalte så mange penge for bare at se at djs i mudder. Giv mig pengene tilbage.'

'Metrofest var noget rod, og hovednavnene, jeg betalte for at se, dukkede ikke op.'

'Er der nogen, der vil være med til et fælles søgsmål for at få pengene tilbage? Hvis topnavnet ikke dukker op, og publikum ikke får det at vide, har vi spildt en dag plus omkostningerne.'

Andre har også rettet kritik mod Fatman Scoop for ikke at fortælle publikum om sidste øjebliksaflyste koncerterne fra eksempelvis Mya og Blackstreet.

Til det svarer han: »At gå på scenen og sige at kunstnerne ikke ville komme alligevel ville svare til at råbe 'brand' i et overbefolket lokale. Ikke ansvarligt. Jeg har prøvet det før, og jeg ved, hvad man bør gøre i den slags situationer.«

Det kan i øvrigt her tilføjes, at portene til festivalpladsen først åbnede halvanden time senere end annonceret, mens bandet Blackstreet nu truer med et søgsmål mod arrangørerne – der ser tingene fra et helt andet perspektiv i et opslag på Instagram.

'Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke artister og de tusinder, der udgjorde Metrofest 2021. Jeres smil fik solen til at skinne og skabte en energi, som vi ikke kan vente med at bygge videre på til et endnu bedre show i 2022.'