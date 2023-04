Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Aktuel terrorsag er én af flere, som politiet i Sverige efterforsker efter Rasmus Paludans koranafbrænding.

Fem personer, der mistænkes for at forberede terrorangreb, er tirsdag blevet anholdt i Sverige.

Det oplyser den svenske efterretningstjeneste, Säpo, i en pressemeddelelse på sin hjemmeside.

Sagen er én af flere, som politiet i Sverige efterforsker i kølvandet på en koranafbrænding i januar.

Det fortæller Susanne Trehörning, der er vicechef for Säpos afdeling for terrorbekæmpelse.

Det var dansk-svenske Rasmus Paludan, der i januar brændte en koran af foran Tyrkiets ambassade i Stockholm.

»Den aktuelle sag er en af flere, som Sikkerhedspolitiet (Säpo, red.) har arbejdet på efter de protester, der blev rettet mod Sverige i forbindelse med den højtprofilerede afbrænding af koranen i januar, og hvor der er internationale opfordringer til angreb,« siger Susanne Trehörning i meddelelsen.

Rasmus Paludan oplyster til B.T., at han ikke er bekendt, om angrebet var rettet mod ham, men at PET tidligere har fortalt ham, at der er »ekstremt alvorlige trusler mod ham«.