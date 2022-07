Lyt til artiklen

Et område i Florida i USA er i karantæne, efter at gigantiske snegle, der kan bære på en parasit, som kan forårsage meningitis i mennesker, er blevet fundet.

Myndighederne i Pasco County beder offentligheden om at rapportere det, hvis de får øje på sneglen.

Den gigantiske, afrikanske snegl kan være en alvorlig risiko for folks helbred. Den er af de mest farlige snegle i verden, og den er ulovlig at have i USA, uden en tilladelse. Det skriver Sky News.

Alligevel siger myndighederne, at en gigantisk snegl er blevet opdaget – og nu arbejder de på at løse problemet.

Der er sat skilte op med advarsler om, at der er sneglejagt i gang i Miami. Foto: KERRY SHERIDAN Vis mere Der er sat skilte op med advarsler om, at der er sneglejagt i gang i Miami. Foto: KERRY SHERIDAN

»Sneglene kan være ødelæggende for landbruget og naturen her i Florida. De kan lave stor skade på det tropiske og subtropiske landskab,« oplyser advarslen fra Florida Department of Agriculture & Consumer Services (FDACS).

Sneglen kan bære på en parasit, der kan give mennesker meningitis.

Der er lavet karantæne i området. Det er forbudt at bære 'planter, dele af planter, haveaffald, kompost eller bygningsmaterialer' ud af området.

Myndighederne bruger også sneglemad eller -gift for at fange eller dræbe sneglene.

Her får den 27-årige Alia Fares en ansigtsmassage af en gigantisk, afrikansk snegl i Amman, Jordan. Foto: MUHAMMAD HAMED Vis mere Her får den 27-årige Alia Fares en ansigtsmassage af en gigantisk, afrikansk snegl i Amman, Jordan. Foto: MUHAMMAD HAMED

De gigantiske, afrikanske snegle er kommet ind i Florida som kæledyr. Og det er ikke første gang, at de skaber problemer.

De kan blive op til 20 centimeter lange, og de hører hjemme i Østafrika. Men de er også populære blandt dem, der samler på eksotiske kæledyr.

De kan lægge op til 2.500 æg om året, og det gør det svært at kontrollere deres antal.

Myndighederne venter, at det kan tage op til tre år at komme det forholdsvis lille antal snegle til livs.