»Det er intet mindre end forfærdeligt. Det vil ødelægge så mange kvinders liv. Tænk, at vores land er nået dertil,« sagde Suzanne, som er bartender i lufthavnen i Detroit, til B.T.s udsendte, da vi sent onsdag aften faldt i snak, og jeg fortalte, at jeg er i USA for at dække de vidtrækkende konsekvenser af den forventede underkendelse af retten til fri abort.

Suzanne er langtfra den eneste, der har det sådan. Op mod 70 procent af amerikanerne ønsker at bevare kvinders forfatningsmæssige ret til at bestemme over egen krop. Alligevel er der udsigt til, at den såkaldte Roe vs. Wade-dom, der i 1973 var grundlaget for retten til abort, bliver omstødt ved en afstemning i USAs Højesteret.

Hvis Højesteret gør alvor af planerne, som en dokumentlæk denne uge viser er hensigten, så vil USA endnu engang blive kastet ud i en uforudsigelig og farlig politisk krise, der kan opsluge landet og grave grøfterne i det allerede delte land endnu dybere.

For europæiske ører lyder tankerne om at ophæve den fri abort utænkeligt og skørt, men det har været et indædt ønske på den amerikanske højrefløj i årtier. Kristne evangelister fik vind i sejlene, da Donald Trump blev præsident. Han lovede dem at ændre USA ved at besætte afgørende poster som for eksempel højesteretsdommere med folk, der deler hans syn på verden.

Donald Trump under 'March for Life', en demonstration mod fri abort i Washington i 2020. Foto: OLIVIER DOULIERY

Det har han haft held til. Hele tre udnævnelser ud af de ni dommere i Højesteret er nu udnævnt af Trump, og underkendelsen af retten til fri abort er klimaks på højrefløjens hårde benarbejde gennem årtier.

Det viser, hvor langt ude dele af USA er politisk, at republikanere i delstaten Louisiana nu arbejder målrettet på, at alle fremtidige aborter, også dem fra voldtægt og lignende, skal behandles som mord. I Oklahoma vil de sætte dusørjægere til at finde dem, der hjælper med aborter. Det lyder som noget fra en dystopisk gyserfilm om en fjern fremtid, men det er USA i 2022.

Konsekvenserne vil blive vidtrækkende. Først og fremmest vil det dele USA op i stater, hvor abort fortsat er lovligt og de op til 26 stater, hvor abort om meget kort tid kan være forbudt. Det vil yderligere splitte nationen op i politiske fraktioner, der ikke forstår hinanden, ikke har lyst til at tale sammen, og faktisk nærmest ikke kan være i stue sammen.

Men konsekvenserne kan blive vildere endnu. For afskaffelse af fri abort er kun en af højrefløjens ønsker om at »afliberalisere« USA. Drakoniske indskrænkninger af minoriteters rettigheder kan følge i kølvandet på domskendelsen i Højesteret.

Demonstranter foran USAs højesteret i Washington DC protesterer mod planerne om at omstøde retten til fri abort. Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx

Afskaffelsen af retten til fri abort er formodentlig startskuddet på Donald Trumps tilbagekomst. Det vil komme til at fylde afsindigt meget i det forestående midtvejsvalg. Umiddelbart peger meningsmålingerne på, at det er en stor gambling fra Trump-siden, fordi et markant flertal af amerikanerne er tilhængere af fri abort.

Men Trump har før vist sig at have en god fornemmelse for de mørkeste sider af den amerikanske folkesjæl, og det er næppe et tilfælde, at det sker nu og bliver dagsordensættende.

Det er intet mindre end USAs fremtid som verdens liberale fyrtårn, der står på spil. At tvinge kvinder tilbage til farlige og ulovlige aborter og at jage dem som kriminelle lyder som noget fra A Handmaid's Tale, men det er formodentlig skinbarlig virkelighed om kort tid.

Det kan hverken USA eller resten af den frie verden leve med. Man må håbe, at dette for alvor vækker det sovende ordentlige republikanske USA op til dåd, og at dette bliver startskuddet til en bevægelse, der vil holde Trump fra magten og sikre det liberale USA, der, som vi ser i Ukraine nu, er så vigtig for demokrati og frihed i verden.

Man må håbe det, men man kan ikke vide sig sikker. Det er nærmest ikke til at holde ud at tænke på, hvad der kan ske med dette land, hvis Trump genvinder præsidentposten. Afskaffelsen af retten til fri abort er resultatet af hans første embedsperiode. Det er desværre ikke utænkeligt, at der kommer en til.