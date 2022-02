Det thailandske politi har fundet 30 makakaber i lukkede sække og bokse i et ellers tomt hus.

Huset blev tilsyneladende brugt som skjulested af nogle vildtsmuglere, der ikke ville risikere at blive afsløret ved et nærliggende politikontrolpunkt.

Politiet blev alarmeret tidligt torsdag morgen lokal tid af en bilist, Phirom Phranavee, som kunne høre de høje skrig fra aberne, da hun kørte forbi huset med sin søster. Det skriver Bangkok Post.

Huset ligger i distriktet Phra Phutthabat ikke langt fra Lopburi, der er berømt for de vilde makakaber, der gør vejene og turisterne usikre. De 'stjæler' alt, hvad man ikke passer på.

Nogle af makakaberne hang enkeltvis i plastikposer i husets badeværelse. Foto: Police tv Facebook

Politiet fandt 29 af makakaberne i live. De var enten opbevaret i plastikbokse i dagligstuen eller hang i poser fra et nylonreb, er var fastgjort i badeværelset. En anden abe blev fundet død uden for bygningen.

Eksperter blev kaldt til stedet for at undersøge aberne. De bekræftede, at der var tale om makakaber, et beskyttet vildt dyr, og politiet fik besked på at finde frem til de skyldige,

Hvis man fanger aberne for at sælge dem videre, risikerer man en bøde på 100.000 danske kroner og/eller fem års fængsel.

Aberne blev sandsynligvis skjult i huset af vildtsmuglere, der ikke ville afsløres ved et politikontrolpunkt i nærheden. De ville komme tilbage ad småveje for at hente aberne igen efter at have passeret kontrolpunktet.

Makakaber ses her i Lopburi, hvor de går løs i gaderne. Foto: MLADEN ANTONOV

Bilisten, Phirom Phranavee, var sammen med politiet under hele ransagningen. Hun sagde, at hun ikke havde forventet at se så mange makakaber, da hun og hendes søster alarmerede politiet.

Aberne er nu flyttet til en dyrepark i naboprovinsen Nakhon Nayok.