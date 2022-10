Lyt til artiklen

Det sociale medie TikTok og familier i syriske flygtningelejre er ikke to ting, man umiddelbart ville koble sammen.

Men der er en kobling. Og en kobling, som mediegiganten TikTok i høj grad profiterer af.

Det kan BBC afsløre.

Hver dag sidder familier i syriske lejre og sender live på TikTok i timevis.

Her tigger de om penge ved at gentage de få engelske ord, de har lært:

»Please like, please share, please gift.«

Og familierne modtager masser af donationer fra TikTok-brugere verden over. Helt op til 7.000 kroner i timen.

Det er bare lige det ved det, at det ikke er dem selv, der sender live på TikTok. Og de får kun en brøkdel af beløbet at se.

BBC har fundet ud af, at det er en såkaldt 'TikTok-mellemmand,' der faciliterer livesendingerne med telefoner og andet udstyr til familierne.

Mellemmændene fortalte BBC, at de arbejdede for bureauer tilknyttet TikTok i Kina og Mellemøsten, som gav familierne adgang til TikTok-konti.

BBC fulgte 30 TikTok-konti, der tiggede om penge på livesendinger og fandt frem til, at seere donerede omkring 7.000 kroner i timen til hver konto.

Men fysisk modtog familierne i lejrene aldrig beløb i nærheden af det.

Da TikTok ikke ville fortælle BBC, hvor stort et cut virksomheden tager af donationerne, gik BBC selv i gang med at undersøge det.

Det gjorde de ved at få en reporter i Syrien til at foregive at bo i en syrisk lejr, kontakte en 'TikTok-mellemmand,' få en konto og gå live.

Imens sad BBCs medarbejdere i London fra en anden konto og donerede i alt 813 kroner.

Da livestreamen var slut, havde reporteren i den syriske lejr 253 kroner stående på sin konto.

Det betød, at TikTok havde taget 69 procent af donationerne.

Socialmediegiganten profiterer således på livestreams, der er i modstrid med deres egne retningslinjer om at 'forebygge skade, fare eller udnyttelse af mindreårige' på platformen, lyder det fra Marwa Fatafta fra den digitale rettighedsorganisation Access Now.

Derudover siger TikTok klart, at brugere ikke har lov til eksplicit at bede om gaver – så der overtræder de igen deres egne retningslinjer, lyder det.