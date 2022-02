Miraklet skete desværre ikke.

Lørdag lykkedes det reddere at få fat en femårig dreng, der i fem dage været fanget i en 32 meter dyb brønd I Marrokko, som han tirsdag faldt ned i.

Men sent lørdag aften er meldingen, at drengen er død.

Det oplyser kongehuset i landet ifølge marokkanske medier, skriver Reuters.

Kong Mohammad har sendt kondolencer til drengens familie, fremgår det af meddelelsen.

Hele redningnaktionen for at få drengen, der hed Rayan, har fået stor opmærksomhed verden over.

Der blev sendt ilt og vand ned til ham, men selve redningsaktionen var en besværlig opgave.

Brøndens hul var for smalt til at kunne fungere som udvej, og redningsfolk vurderede, at det var for risikabelt at prøve at udvide hullet.

Derfor har man de seneste dage gravet ned i jorden parallelt med brøndens hul.

På trods af det lange fald har drengen været ved bevidsthed under størstedelen af aktionen, men lørdag blev hans tilstand forværret, så det hastede med at ham op.

Og lørdag lykkedes det så at den lille dreng på af brønden.

Men desværre er han altså død.

Drengens mor har fortalt, at Rayan pludselig faldt i brønden tirsdag eftermiddag, mens han legede nær sit hjem, skriver Ritzau.

»Hele familien var ude for at lede efter ham, og der gik det op for os, at han var faldet ned i brønden. Jeg håber stadig på, at vi får ham ud i live,« siger moren ifølge marokkanske medier.

Faren har samtidig takket for den store indsats i forbindelse med aktionen.