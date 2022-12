Lyt til artiklen

Krigen mellem Ukraine og Rusland foregår ikke kun på slagmarken, men også på våbenfabrikkerne.

De to lande bruger så meget ammunition, at i hvert fald Europa har svært ved at følge med.

Det skriver The Wall Street Journal.

Det skyldes mangel på produktionskapacitet, mangel på specialiseret arbejdskraft, problemer med finansiering og mange på visse materialer.

Især Tyskland har været nødt til at skrue op for produktionen af våben og ammunition, og det er med god grund, fortæller en tidligere topembedsmand i det tyske forsvarsministerium, Nico Lange.

Han fortæller, at NATO-landene lige nu er så pressede på ammunition, at man ikke ville kunne forsvare sit territorie mod større fjender som eksempelvis Rusland.

»Regeringer har skåret og skåret i budgetterne i flere årtier, så ammunitionsfirmaer har nedskaleret produktionen og fyret medarbejdere,« siger han.

En af forklaringerne på den store mangel er et skifte i den måde, de europæiske lande har bygget deres militær op på.

I stedet for at fokusere på en klassisk forståelse af krig og en forberedelse på et scenarie, der minder om Anden Verdenskrig, har man udrustet til at bekæmpe mindre grupperinger af fjender, der benytter sig af guerillametoder.

De tyske myndigheder fortæller, at hvis Rusland angreb nu, så ville man kun have ammunition til at forsvare sig selv i to dage.

Der bliver dog foretaget store investeringer i hele Europa for at kunne opjustere produktiviteten.