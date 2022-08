Lyt til artiklen

Euroen har længe været under hårdt pres. Men mandag faldt den til et niveau, som ikke er set i 20 år.

Der skal 0,9940 dollar, svarende til 7,39 kroner, til én euro.

Det er det laveste niveau siden 2002.

Kursen var fredag 1,0040 dollar til en euro, men mandag faldt den endnu en gang.

Årsagen til det lave niveau skal findes i usikkerheden ved gasleverancerne til Europa.

Også de markant stigende el- og gaspriser, som har øget frygten for lavkonjunktur i Europa, påvirker euroen.

Russiske Gazprom annoncerede fredag, at de vil lukke for gassen via gasrørledningen Nord Stream 1 i tre dage mellem 31. august og 2. september.

Forklaringen fra det russiske gasselskab lyder på, at det sker på grund af vedligeholdelse.

Men frygten blandt investorerne er mere omfattende reduktioner af forsyningerne til Europa.

Til Bloomberg udtaler flere eksperter, at faldet på euroen kun er begyndelsen, da de vurderer, at valutaen vil falde yderligere.