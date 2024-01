En stramning af EU-lovene i forhold til tobaksprodukter ser ud til at rette søgelyset mod et produkt, der faktisk slet ikke indeholder tobak.

De populære nikotinposer.

Ifølge Politico kan et egentlig forbud endda være under overvejelse – som det allerede er tilfældet i Holland, Belgien og dele af Tyskland.

Årsagen skulle ikke mindst være, at nikotinposerne især appellerer til de unge – og på den led kan være en 'smutvej' mod et egentlig misbrug af sundhedsskadelige tobaksprodukter.

Mediet skriver, at bare fra 2020 til 2021 skulle forbruget være fordoblet i Danmark. Og ligeledes i Storbritannien, Kroatien, Tjekkiet og Slovakiet.

Nikotinposerne kaldes herhjemme ofte for snus – selv om det reelt ikke er det samme.

Rigtigt snus, der indeholder tobak, har været forbudt i EU siden 2002, mens det altså stadig er tilladt at sælge nikotinposerne, der ikke indeholder tobak.

Der er dog, som navnet antyder, nikotin i dem.

Og det er også det afhængighedsskabende giftstof, som EU nu pønser på at sætte ind mod i de reviderede EU-love for tobaksprodukter.

»Og der er indikationer på, at kommissionen ønsker at bruge revideringen til at stramme skruen i forhold til nikotinposer,« skriver Politico.

Mediet har fået indsigt i en indledende rapport på området, der er udført for EU-Kommissionen, der antyder, at snusforbuddet kan blive udvidet til også at omfatte nikotinposer.

E-cigaretter, der heller ikke indeholder tobak, er allerede tidligere blevet skrevet ind i EU-tobakslovgivningen.

Det er dog endnu uvist, hvordan det falder ud.

En mulighed kunne også være kraftigere afgifter. Det vurderer en ekspert.

»Jeg tror, at reguleringen (af EU-lovene, red.) vil behandle tobaksindustrien som en nikotinindustri,« siger analytikeren Philip Gorham:

»Jeg tror, at vi vil se afgifter på de produkter, som svarer til afgifterne på cigaretter.«

EUs kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides, har tidligere sagt, at nikotinposerne udgør et »alvorligt problem for folkesundheden«.