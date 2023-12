Hadkriminalitet mod jøder og muslimer stiger ifølge EU-Kommissionen i Europa. Det vil kommissionen kæmpe mod.

EU-Kommissionen tilskynder alle europæere til at stå op mod had og til at støtte op om tolerance og respekt. Kommissionen har i sigte at øge den økonomiske støtte til beskyttelse af religiøse steder.

Det fremgår af en pressemeddelelse onsdag.

- Det skal være muligt at være imod antisemitisme uden at støtte op om den israelske regerings handlinger, siger Vera Jourová, som er næstformand i EU-Kommissionen med ansvar for værdier og transparens, på et pressemøde.

- Og det skal være muligt at støtte palæstinenserne uden at støtte Hamas og uden at glorificere terrorangreb.

Udmeldingen kommer, i takt med at man i Europa oplever en stigning af hadtale og hadkriminalitet mod både jødiske og muslimske fællesskaber.

- Europa er et sted, hvor diversitet inden for kultur og religion er hædret. Respekt og tolerance er grundværdierne i vores samfund.

- Derfor skal vi stå op mod antisemitisme og antimuslimsk had, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen ifølge meddelelsen.

Mandag sagde Danmarks justitsminister Peter Hummelgaard (S), at han og regeringen er bekymret for opblusningen af chikane mød jøder.

- Hvis man er utilfreds med fredsprocessen i Mellemøsten, skal det ikke gå ud over herboende europæiske jøder, sagde ministeren.

I november kunne Jødisk Samfund oplyse, at der på en måned var registreret 80 indberetninger om antisemitisme.

Til sammenligning registrerede menigheden fra 1. januar 2023 frem til angrebet fra Hamas i oktober 30 indberetninger.

Under EU's interne sikkerhedsfond vil kommissionen fremsætte forslag i 2023, som egentlig var planlagt til 2024. Forslagene har især fokus på yderligere økonomisk støtte til jødiske tilbedelsessteder.

Man vil også øge støtten til beskyttelse af offentlige områder forbundet med religion og tilbedelsessteder for alle religioner med fem millioner euro tilsvarende omkring 37 millioner kroner.

Tirsdag kunne EU-kommissær med ansvar for indre anliggender Ylva Johansson på baggrund af stigende terrortrussel i Europa meddele, at EU vil stille yderligere 30 millioner euro til rådighed, som blandt andet er øremærket til at styrke sikkerheden. Det svarer til omkring 220 millioner kroner.

