En kaskelothval på 20 meter lå strandet i mudderet i timevis.

Det viser spektakulære tv-optagelser fra Zheijang i Kina fra onsdag.

Men hvalen blev efter 20 timers intens redningsindsats trukket fri og tilbage ud på dybt vand, rapporterer flere medier, herunder kinesiske ECNS.

Den 20 meter lange gigant blev spottet tirsdag morgen på en strand i nærheden af Shipu i Xiangshan-området i Kina.

Redningsfolk hastede til stedet, hvor man i timevis overhældte hvalen med vand for at holde dens skind fugtig, mens man ventede på tidevandet, der skulle gøre det muligt at trække den enorme hval tilbage ud i havet.

»Med hjælp fra eksperter på stedet blev vi ved med at hælde vand på hvalen, brugte lægemidler på den beskadigede del og assisterede fiskerimydighederne med at binde reb om den, så hvalen kunne trækkes tilbage ud på havet, når tidevandet steg,« siger et medlem af redningsholdet ifølge ECNS.

Sent tirsdag aften var hvalen igen dækket af vand, og ved daggry onsdag morgen lykkedes det så at trække hvalen fri af mudderet.

Denne kaskelothval var tilsyneladende usædvanligt stor.

»Dette er første gang, jeg har set en så stor kaskelothval strandet. En kaskelot på 20 meter er allerede gammel,« siger Zhao Shenglong, som er professor hos Zhejiang Ocean University, til ECNS.