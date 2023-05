Iran har nået et nyt lavpunkt. Sådan kan det siges, hvis man er modstander af dødsstraffen. I mandags blev to mænd således henrettet for blasfemi i den islamiske republik.

Sadrollah Fazeli Zare og Youssef Mehrdad blev dømt for at vanhellige Koranen. De blev hængt om morgenen i et fængsel i Arak, der ligger i den centrale del af Iran. Det fremgår af hjemmesiden Mizan Online.

Henrettelserne kommer midt i en international diskussion om øgningen af henrettelser i landet, der henretter næstflest mennesker i verden. Kun Kina henretter flere. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I 2022 mistede flere mennesker livet ved henrettelser end i noget år siden 2015, siger menneskerettighedsgrupper.

Aktivister mener, at myndighederne bruger henrettelserne som et middel til at intimidere befolkningen oven på protesterne, som opstod i september sidste år, hvor kvinden Mahsa Amini blev slået ihjel af sikkerhedsstyrker.

Det udløste en serie af protester over hele landet mod reglen om, at kvinder ifølge den muslimske tro, skal bære tørklæder over hovedet i det offentlige rum.

Ifølge Amnesty International er mandagens henrettelse et udtryk for »et chokerende lavpunkt for de iranske myndigheder – og det kan kun forlænge landets status som en international paria«.

»De blev hængt alene på grund af et opslag på de sociale medier. Det var et grotesk angreb på retten til livet – og retten til at udtrykke sig om religiøse spørgsmål.«

Sadrollah Fazeli Zare og Youssef Mehrdad blev anholdt i juni 2020 på grund af en besked på tjenesten Telegram, der er en app til at sende beskeder på.

De blev dødsdømt i april 2023.

Mehrdad var far til tre børn, siger persiske medier baseret uden for Iran.

Henrettelserne kommer kun dage, efter at de iranske myndigheder henrettede en svensk-iransk mand, Habib Chaab, for terrorisme. Det udløste skarp kritik fra Sverige og EU.

Indtil nu er 208 mennesker blevet henrettet i år i Iran.