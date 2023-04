Den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan aflyser planlagte valgmøder, fordi han er blevet syg.

Det skriver præsidenten selv i et opslag på Twitter.

»I dag vil jeg hvile mig hjemme efter anbefaling af mine læger,« lød det på det sociale medie onsdag.

Derfor meldte præsidenten afbud til planlagte møder både onsdag og torsdag.

Sygemeldingen kom dagen efter, at Erdogan sent tirsdag måtte afbryde et interview på direkte tv, fordi han blev dårlig.

Erdogan blev interviewet på den tyrkiske nyhedskanal Ülke TV, da programmet pludselig blev stoppet.

Da det efter cirka 20 minutter blev genoptaget, undskyldte præsidenten og forklarede, at han havde udviklet en alvorlig »maveinfluenza« under valgkampen.

Tyrkerne går til præsident- og parlamentsvalg 14. maj.