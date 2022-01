Cypriotisk professor påstår at have opdaget en ny variant, der er en kombination af delta og omikron og har hospitalsindlagt 11 ud af 25 smittede i Cypern.

Omikrons lynhurtige sejrsgang verden over er ikke kun dårligt nyt. Den nye variant, der allerede på få uger har udkonkurreret deltavarianten, fordi den er endnu mere smitsom, er nemlig også markant mindre farlig.

Det har fået sundhedsmyndighederne i Sydafrika og Storbritannien, hvor omikron først for alvor bredte sig, til at konkludere, at den kan være begyndelsen på enden på den globale pandemi, fordi omikron med sin store smitsomhed vil nå alle afkroge af samfundet ganske hurtigt og derfor sikre den flokimmunitet, som forskere har talt om fra epidemiens start.

»Det er forventeligt, at vi kan reducere covid-19-byrden med helt op til 95 procent i 2022, så det ikke længere er i top-10 over vores sundhedsproblemer,« siger epidemiologiprofessor ved Imperial College London, Tim Colbourn, til Financial Times.

Laboratorieforsøg skal nu fastslå, om deltakron er en ny variant eller en fejl. Foto: STRINGER Vis mere Laboratorieforsøg skal nu fastslå, om deltakron er en ny variant eller en fejl. Foto: STRINGER

Andre forskere har dog advaret om, at denne aflysning af pandemien er at gøre regning uden vært. Covid-19 har vist sig overlevelsesdygtig ved flere lejligheder, og det er langtfra umuligt, at en ny variant kan mutere fra omikron, og som både er meget smitsom og farligere.

Nu siger en cypriotisk forsker, at han har fundet mindst 25 tilfælde af en ny variant, der er en kombination af delta- og omikronvarianterne. Den nye, ubekræftede variant har fået det midlertidige navn deltakron.

Professor Leonidos Kostrikos siger til cypriotisk tv, at man i Cypern har konstateret 25 af disse nye tilfælde, og at 11 af disse har medført hospitalsindlæggelse

»Den nye mutation har den genetiske signatur af omikron, men genomerne fra delta,« siger professor Kostrikos.

Omikron har nu bredt sig til hele verden. Her testes en patient i Chile. Foto: CHALINEE THIRASUPA Vis mere Omikron har nu bredt sig til hele verden. Her testes en patient i Chile. Foto: CHALINEE THIRASUPA

Meldingen fra Cypern har skabt stor opmærksomhed og bekymring mange steder, men en række internationale videnskabsfolk var hurtige på tasterne med skeptiske svar på Kostrikos udmelding.

'Lad os lige holde undervisningstime i en fart. Der er ikke opstået en pludselig farlig kombination af de to varianter. Der er ikke noget, der hedder 'deltakron', ligesom der ikke er noget, der hedder influ-covid. Dette skyldes formodentlig en forurening af laboratorieundersøgelsen,' skriver virologen Krutika Kupalli på Twitter.

Flere andre videnskabsfolk giver hende ret. De siger, at det er meget usandsynligt, at noget sådant kan ske, og at opdagelsen formodentlig beror på en fejl.

Men professor Kostrikos fra Cypern fastholder at have ret i sin opdagelse.

»Det, jeg har set, indikerer en evolutionær udvikling af den originale stamme og er ikke et resultat af en enkeltstående rekombinations-begivenhed,« siger Kostrikos til Bloomberg.

Vaccinerne menes stadig at virke delvis mod de nye varianter. Foto: HANNAH BEIER Vis mere Vaccinerne menes stadig at virke delvis mod de nye varianter. Foto: HANNAH BEIER

Han siger, at prøverne ikke kun er blevet analyseret i hans laboratorium, men også i et israelsk, hvor man er kommet frem til samme resultat.

Der er i ugevis blevet spekuleret i, hvad der mon kommer efter omikron? En gængs tankegang blandt forskere er, at virus med tiden bliver mere smitsom, men mindre farlig, men langtfra alle videnskabsfolk er enige om, at det nødvendigvis er den vej, udviklingen går.

»Man kan godt forestille sig en variant, der både er mere smitsom og mere dødelig, selvom det umiddelbart ikke giver så god mening for virus,« siger professor Jennifer Rohn fra University College London til Financial Times.

Myndighederne i Cypern siger, at den nye variant, hvis den altså overhovedet eksisterer, ikke umiddelbart giver grund til alarm.