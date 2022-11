Lyt til artiklen

Kort inden Rusland onsdag officielt meddelte, at man trak sig fra den strategisk vigtige by Kherson i det sydøstlige Ukraine, døde den russisk indsatte viceguvernør i Kherson-regionen Kirill Stremousov.

Han var – lød den officielle forklaring – død i en bilulykke.

Dødsfaldet har vakt undren.

Som den russiskfødte, men dansk uddannede, journalist Andreay Kazankov skrev på Twitter:

»Hvad er chancen for, at det tilfældigt skete netop den dag, hvor russerne meldte ud, at de trækker sig fra Kherson?«

Kirill Stremousov var en kontroversiel guvernør, der på den ene siden var en hardliner med prorussiske holdninger, men han holdt heller ikke igen med sin kritik af Putin-styret og dets håndtering af krigen i Ukraine.

»Han har kritiseret krigsindsatsen og kan også have modsat sig holdningen om, at russerne skulle trække sig ud af Kherson. Og derfor kan det have været meget bekvemt for russerne at skille sig af med ham,« siger Ruslandskender og journalist Uffe Gardel.

»Man kan heller ikke udelukke et ukrainsk attentat. Han var en ukrainer, der havde skiftet side, så han blev betragtet som en forræder af ukrainerne. En tredje mulighed er selvfølgelig, at det rent faktisk er en ulykke,« siger Uffe Gardel.

Den russisk indsatte viceguvenør Kirill Stremousov døde i en bilulykke samme dag, som Rusland trak sig fra byen Kherson. Foto: STRINGER Vis mere Den russisk indsatte viceguvenør Kirill Stremousov døde i en bilulykke samme dag, som Rusland trak sig fra byen Kherson. Foto: STRINGER

Ifølge Berlingske er der nogle mystiske omstændigheder omkring ulykken. Russiske medier berettede først, at ulykken skete i byen Henitsjesk cirka 200 kilometer fra byen Kherson.

Dernæst fortalte det russiske statsmedie VGTRK med Khersons regionale sundhedsminister som kilde, at ulykken var sket på en motorvej 100 kilometer fra Henitsjesk.

Da så det russiske statsmedie RIA Novosti viste billeder fra ulykkesstedet, var det sket et helt tredje sted på vejen mellem Kherson og Melitopol.

Ifølge det statskontrollerede nyhedsbureau RIA Novosti var Stremousovs sorte pansrede Lexus blevet ramt af en lastbil i et vejkryds i forbindelse med et forsøg på at undvige en lastbil.

Russiske medier har efterfølgende offentliggjort billeder fra ulykkesstedet, der viser Kirill Stremousovs totalsmadrede bil. Der er billeder her. Karosseriet ligger på hovedet uden hjul på. Karosseriet er simpelthen blevet adskilt fra undervognen. Men lastbilen var der ikke skyggen af.

Det er en kendt sag, at de indsatte ledere i de russisk besatte områder lever livet farligt.

Flere højtstående embedsmænd skulle allerede være blevet dræbt.

Også rigmænd og indflydelsesrige direktører i de statslige selskaber i Rusland har tilsyneladende haft en overdødelighed i 2022, som begyndte, efter Rusland gik ind i Ukraine.

Det kan være farligt at lægge sig ud med den russiske Vladimir Putin. Foto: MIKHAIL METZEL / KREMLIN POOL / Vis mere Det kan være farligt at lægge sig ud med den russiske Vladimir Putin. Foto: MIKHAIL METZEL / KREMLIN POOL /

Blandt andet faldt en direktøren for det russiske statsejede gasselskab Gazproms skiresort, 37-årige Andrej Krukovskij, ned fra en klippe nær byen Sotji. En anden chef i Gazprom, 39-årige Ivan Pechorin, faldt ud over rælingen fra en båd.

Alexander Subbotin, der sad i bestyrelsen for det store og private russiske olieselskab Lukoi, døde i en kælder ifm. et ritual med en såkaldt sherman. Han havde kritiseret invasionen af Ukraine.

Flere har også begået selvmord, hvor hustruer og børn forinden også er blevet likvideret. Blandt andet valgte den tidligere vicebestyrelsesformand og medejer af det store russiske gasselskab Novatek, Sergej Protosenja, at hænge sig selv i den spanske by Lloret de Mar. Forinden havde han angiveligt slået sin kone og datter ihjel.

Leonid Shulman, der var chef hos Gazprom, blev fundet i en sø af sit eget blod på gulvet i sit badeværelse med pulsårerne på begge håndled skåret over.

»I forhold til rigmændene har der været en mystisk bølge af dødsfald. Det kan skyldes interne stridigheder, og det er også en kendt sag, at Vladimir Putin ikke går af vejen for at rydde mennesker, der står i vejen for ham, af vejen,« siger Uffe Gardel.

»Men vi ved det ikke. For ved nogle af dødsfaldene har det også været svært at finde et motiv,« siger han.