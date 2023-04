Den 29-årige J-Hope fra det sydkoreanske drengeband BTS er begyndt på sin obligatoriske militærtjeneste.

Han er det andet medlem af den verdensberømte K-popgruppe, som sætter sin musikkarriere på hold for snart at træde ind i militæret.

Sangeren, hvis rigtige navn er Jung Ho-seok, holdt lav profil, da en bil kørte ham ind til indskrivningen i Wonju i tirsdags. Det skriver Sky News.

På Instagram skrev han: 'Jeg vil have et godt trip', og J-Hope postede på fanplatformen Weverse beskeden: 'Jeg kommer tilbage senere' sammen med et billede at sit kronragede hoved.

제이홉 사랑해 pic.twitter.com/vEJ6hGehnQ — 방탄소년단 (@BTS_twt) April 18, 2023

Flere end 10.000 af hans fans har allerede kommenteret på Weverse, at de ønsker, at sangeren vender hurtigt tilbage efter militærtjenesten.

I tirsdags kom der på den officielle BTS-konto på Twitter et billede af drengebandet, der står bag ved sangeren, med overskriften: 'Jeg elsker dig, J-Hope.'

Det fik straks fans til at kommentere posten med gode ønsker og støtte til J-Hope.

Drengebandet BTS var i 2021 og 2022 verdens bedst sælgende band. K-popbandet har også været på besøg i Det Hvide Hus i Washington, USA.

Medlemmer af K-pop-drengebandet BTS poserer foran fotograferne i november 2020. Foto: HEO RAN Vis mere Medlemmer af K-pop-drengebandet BTS poserer foran fotograferne i november 2020. Foto: HEO RAN

Selvom nogle politikere luftede muligheden for, at medlemmerne kunne blive fri for militærtjeneste, har bandets agentur meddelt, at alle medlemmer har planlagt at fuldføre deres militærtjeneste inden udgangen af 2025.

I Sydkorea skal mænd mellem 18 og 35 år gøre militærtjeneste mellem 18 og 22 måneder.

I december 2022 blev Kim Seok-jin – der kendes som Jin – det ældste medlem af BTS, som begyndte på sin militærtjeneste.