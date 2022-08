Lyt til artiklen

En voldsom hedebølge har lige nu retning mod den vestlige del af USA.

Det har fået det meteorologiske Institut i Sacramento i Californien til at advare om »meget farlig varme« de kommende dage.

Mere konkret kan amerikanerne forvente temperaturer på over 38 grader, skriver Instituttet på Twitter.

I storbyerne kan termometret ligefrem snige sig op på 46 grader.

De høje temperaturer betyder også, at der nu og det kommende efterår er risiko for skovbrande i området, skriver The Washington Post.

Risikoen forøges af kraftige vinde, som typisk opstår på denne tid af året.

»Jeg ville blive meget overrasket, hvis vi i det sydlige Californien ikke får en relativ aktiv skovbrandsperiode i september og oktober,« siger Alex Tardy fra National Weather Service til det amerikanske medie.

Hen over sommeren har flere steder i Europa også været ramt af ekstrem hedebølge, herunder Frankrig, Spanien og Portugal, der ligeledes har været ramt af skovbrande.