Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Når man taler til en større forsamling, er det sjældent et godt tegn, hvis alle begynder at grine. I hvert fald når det ikke er meningen.

Det var lige præcis, hvad der skete for Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, torsdag i denne uge.

Her var Putins topdiplomat til stede i New Delhi i Indien som taler ved G20-konferencen, hvor verdens største økonomier samles.

Lavrov var her med i en diskussion med Sunjoy Joshi, bestyrelsesformand i Observer Research Foundation i Indien.

Blandt publikum i salen var der en person, som spurgte den russiske udenrigsminister: »Hvordan har krigen påvirket Ruslands strategi for energi, og vil det betyde en fordel for Asien? Og hvis det gør, hvordan vil Indien passe ind i det?«

Det er her, at Sergej Lavrov leverer et svar, som er en del af Kremls fortælling om krigen i Ukraine. Du kan også se det i videoen øverst i artiklen.

»Du ved, krigen, som vi forsøger at stoppe, og som blev startet mod os …,« sagde Lavrov og blev afbrudt af latter.

Den uønskede latter fik dog ikke Ruslands udenrigsminister til at ændre synderligt på mimikken.

Budskabet fra Rusland om, at Ukraine er skurken i krigen, som nu har stået på i mere end et år, er gentaget igen og igen fra russisk side med forskellige begrundelser.

Det er nærmest kun Rusland selv og så Kina, der fortsat holder fast i den retorik. Kina kalder det eksempelvis konsekvent »Ukraine-konflikten«.