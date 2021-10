To lifte på en kabelbane svævede oppe i luften, da den ene pludselig styrtede ned mod jorden søndag eftermiddag nær byen Liberec i Tjekkiet.

Politi og redningsfolk var på stedet i eftermiddag, skriver Sky News.

En person er dræbt i ulykken.

Formanden for den regionale regering i området, Martin Puta, har udtalt, at personen, der blev dræbt, var en del af personalet tilknyttet kabelbanen.

Mindst 15 personer er såret i forbindelse med ulykken. De var dog i den anden kabine, da den første faldt ned.

Ulykken vil snart blive efterforsket, har Puta udtalt.

Det er første gang, at kabelbanen er ude for et styrt. Banen er Tjekkiets ældste og har været i gang siden 1933.

Før styrtet var planen, at kabelbanen skulle gennem vedligeholdelse i to uger.

Opdateres...