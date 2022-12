Lyt til artiklen

300.000 døde, millioner af flygtninge og et land, der blev sprængt i atomer.

Sådan var slutfacit efter krigen i Eksjugoslavien, der udspillede sig i 90erne.

Og nu – mere end 20 år senere – begynder krigen nu at spøge igen.

De seneste par uger har forholdet mellem Serbien og Kosovo nemlig udviklet sig drastisk dårligt.

Decemberstridighederne har udviklet sig, efter Kosovo i løbet af året har arbejdet på at få indført et krav om, at de serbere, der bor i landet, vil få bøder, hvis de fortsætter med at køre rundt med serbiske nummerplader på deres bil.

Forslaget har været genstand for en voldsom uenighed mellem de to lande, men situationen blev for alvor ophedet, da Kosovos politi i midten af december anholdt en politibetjent af serbisk afstamning.

Politibetjenten havde dog netop sagt op som en protest over udsigten til det nye nummerplade-regler, så anholdelse blev stærkt kritiseret fra serbisk side.

Kritikken udviklede sig til gadekampe med affyrede skud og blokader af hovedveje med bulldozere og lastbiler.

I løbet af december er forholdet mellem Serbien og Kosovo blevet dårligere og dårligere. Nu er det kommet til et punkt, hvor man frygter en decideret krig. Foto: FLORION GOGA

Det hele kulminerede så anden juledag, da Serbiens præsident, Aleksander Vuvic, oplyste, at nationens soldater ved grænsen til Kosovo skulle være i højeste beredskab.

En ganske opsigtsvækkende melding, vurderer balkananalytiker hos Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, Zlatko Jovanovic.

»Det ser desværre ud til at blive en større og større konflikt, og det er meget anspændt lige nu. Vi har set, at der bliver skudt, og at der er kampe i gaderne,« siger analytikeren til B.T.

De kaotiske tilstande er lige nu begrænset til det nordlige Kosovo, hvor der bor mange serbere, selvom landet altså primært består af etniske albanere.

Stridigheder mellem Kosovos og Serbiens regeringer er ikke noget nyt, og de seneste årtier er har luften været tyk af beskyldninger.

Fra serbisk side lyder anklagerne ofte, at det serbiske mindretal i Kosovo bliver undertrykt.

Og fra kosovosk side handler det tit om, at Serbien forsøger at ødelægge og destabilisere Kosovos styre.

Men på trods af årelange uenigheder er den nyeste udvikling alligevel bekymrende.

Ja, faktisk er det slet ikke umuligt, at det ender med en decideret krig:

»Begge sider er ude og italesætte en krig lige nu. Den serbiske præsident har decideret talt om, at de er på vej ind i en krig, og her til morgen har Kosovos styre forfattet et brev, hvori det lyder, at Serbien er ved at eskalere situationen til det, vi husker fra 90erne,« siger Zlatko Jovanovic og fortsætter:

»De holder vejret dernede. Eksempelvis er serberne i det nordlige Kosovo meget bange for, hvad konsekvenserne vil være for dem, hvis det ender med en væbnet konflikt. Det vil nok gå allerværst ud over dem. Så ja, de frygter krigen på begge sider.«