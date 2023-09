En person meldes omkommet på den igangværende Burning Man-festival i Nevada-ørkenen.

Det meddeler det lokale politi ifølge NBC News.

»Fordi dødsfaldet stadig undersøges, er det i øjeblikket ikke yderligere oplysninger,« lød det sent lørdag fra Pershing County Sheriff's Office.

Det er bare det mest tragiske hændelse på festivalen, der i år er blevet ramt af kaos.

Mudder på Burning Man. Foto: Paul Reder/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Mudder på Burning Man. Foto: Paul Reder/Reuters/Ritzau Scanpix

Det et sket, efter at voldsom regnvejr lørdag forvandlede festivalpladsen til en stor mudderpøl.

Derfor er de omkring 60.000 gæster blevet bedt om at rationere mad og vand, da voldsom regn gør det umuligt at fragte forsyninger ind.

Og de er blevet bedt om at søge dækning.

Adgangen til Black Rock City, festivalpladsen, er ifølge arrangørerne blevet lukket indtil slutningen på Burning Man mandag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Telte midt i mudderet. Foto: Paul Reder/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Telte midt i mudderet. Foto: Paul Reder/Reuters/Ritzau Scanpix

Regnvejret har fået festivalarrangørerne til at suspendere tømningen og rengøringen af tusindvis af festivaltoiletter ifølge avisen The Guardian.

»Regn i løbet af de seneste 24 timer har skabt en situation, der kræver et totalt stop for trafikken i området,« lyder det i en udtalelse fra USAs svar på Naturstyrelsen, Bureau of Land Management (BLM):

»Der forventes at falde mere regn i løbet af de næste par dage, og forholdene ventes ikke at forbedres nok til at tillade biler at bevæge sig ind på pladsen.«

Festivalen er navngivet efter hovedbegivenheden, hvor en stor træfigur kaldet 'Man' – manden på dansk – afbrændes på næstsidste dag.

Plastikposer bruges som gummistøvler. Foto: Paul Reder/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Plastikposer bruges som gummistøvler. Foto: Paul Reder/Reuters/Ritzau Scanpix

Den afbrænding er der nu sået tvivl om.

I forvejen blev dette års udgave af festivalen afholdt på en usædvanlig baggrund, da ørkenen op til var blevet oversvømmet i forbindelse med orkanen Hilary.

Sidste år blev der solgt 80.000 billetter til festivalen, men i år er der altså kun blevet solgt 60.000.

Den lokale avis Reno Gazette Journal sammenligner dette års udgave af Burning Man med den skandaleramte festival Fyre Festival på Bahamas, der var genstand for en Netflix-dokumentar, hvor deltagerne strandede uden mad eller ly.