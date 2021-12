Det så farligt ud, da en godt fem år gammel leopard trængte ind på en skole i den indiske by Aligarh i Uttar Pradesh i sidste uge.

Men denne gang gik der intet liv tabt. Hverken leopardens eller eleven, som kun blev lettere såret.

Leoparden trængte helt ind i klasselokalet på skolen Chaudhary Nihal Singh Inter College. Det skriver indiatoday.

Ifølge de lokale rapporter gik det vilde dyr ind på skolens område omkring klokken 8.30 sidste onsdag. Angrebet på eleven foregik ved 10-tiden.

Videoen af hændelsen blev optaget af skolens overvågningskameraer, og den blev delt på Twitter af politimanden Kalanidhi Naithani.

Den viser, hvordan leoparden stille og roligt vandrede ind i klasselokalet.

Den gik rundt derinde, inden den mødte en elev, som den sårede i det kaos, der opstod.

»Eleven blev straks kørt på hospitalet, og han slap tilsyneladende uden men,« sagde skoleinspektøren, Dharmendra Sharma, til nyhedsbureauet ANI.

'Folk fra skovvæsenet og politiet skyndte sig at komme, efter at vi fik et usædvanligt panikopkald om en leopard fra en skole i Aligarh,' lød overskriften på posteringen.

Den samme politimand kunne også informere om, at leoparden nogle timer efter var blevet reddet.