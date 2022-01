En enkelt dør, der var blevet efterladt åben.

Det er tilsyneladende en af de helt tunge årsager til, at den pludselige brand og heftige røgudvikling, der søndag opstod i en lejlighedsbygning i New York-bydelen Bronx, endte med at være så katastrofal.

Mindst 19 mennesker – heraf ni børn – har indtil videre mistet livet i den mørke røg, der spredte sig fra etage til etage og lejlighed til lejlighed.

På et pressemøde fortalte chefen for byens brandvæsen, Daniel Nigro, efterfølgende, at alt tyder på, at branden først opstod i en lejlighed, der strækker sig over to sale i bygningen.

Her ses brandchefen Daniel A. Nigro under pressemødet. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Her ses brandchefen Daniel A. Nigro under pressemødet. Foto: ANDREW KELLY

Helt præcist fra 2. til 3. sal.

De foreløbige undersøgelser peger på, at branden opstod som følge af en fejl i en elektrisk radiator, som beboerne brugte i lejligheden.

Flammerne, der spredte sig, opslugte efterfølgende hele lejligheden og dele af gangen udenfor:

»Døren til lejligheden blev uheldigvis efterladt åben, da man forlod stedet. Den lukkede ikke i af sig selv,« siger Daniel Nigro ifølge NBC New York og tilføjer:

»Røgen bredte sig gennem bygningen (efterfølgende, red.), og det førte til store tab af liv og andre mennesker, der kæmper for deres liv lige nu på hospitaler rundt omkring i Bronx.«

På Twitter har brandvæsnet i New York – FDNY – siden også skrevet to opslag. Begge med samme råd som fokus: At huske at lukke døren, når der opstår brand:

»FDNY opfordrer alle newyorkere til altid at lukke døren, når man flygter fra en brand. At lukke døren kan redde liv,« lyder det.

Den åbne dør er dog ikke nødvendigvis det eneste, der kan have spillet ind på, hvorfor branden og røgen udviklede sig til tragedie, den endte med at være.

Brandfolk foran bygningen i Bronx. Foto: ED JONES Vis mere Brandfolk foran bygningen i Bronx. Foto: ED JONES

Flere beboere har til nyhedsbureauet AP fortalt, at brandalarmerne i bygningen ofte gik af som følge af fejl. Og flere troede derfor til at begynde med, at det var endnu en falsk alarm, da alarmen bippede søndag formiddag lokal tid.

»Det virker til, at de (alarmerne, red.) gik af, men folk bed ikke mærke i dem,« siger en beboer, Jose Henriquez, der bor på 10. sal.

Han forklarer samtidig, at han og hans familie blev i deres lejlighed, da de opdagede, at trappegangene var fyldt med røg. I stedet lagde de et vådt håndklæde hen under døren for at forhindre for meget røg i at komme ind til dem.

Også beboeren Luis Rosa og hans familie troede til at begynde med, at der igen var tale om en falsk alarm.

Da de senere fik åbnet døren ud til gangen ved deres lejlighed på 13. sal, var røgen så tyk, at man intet kunne se:

»Så jeg tænkte: 'Ok, vi kan ikke løbe ned ad trapperne, for hvis vi gør det, risikerer vi at blive kvalt (af røgen, red.),« siger han til AP og tilføjer:

»Så alt, vi kunne gøre, var at vente.«

På pressemødet blev chefen for byens brandvæsen, Daniel Nigro, spurgt ind til, at brandalarmerne tidligere var gået af uden grund:

»Vi undersøger det, men det er ikke noget, jeg kan bekræfte lige nu,« lød hans svar.

Bygningen, som branden opstod i, er fra 1972, og den blev opført uden udvendige flugt- og brandtrapper.

Beboerne kunne derfor kun benytte sig af indendørs trappeopgange til at komme ud.