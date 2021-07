Allerede nu er der registreret flere asylansøgere i Den Engelske Kanal end hele sidste år. Den engelske regering vil tage drastiske midler i brug.

Hver dag denne sommer udspiller der sig den samme scene ud for Dovers kyst i Den Engelske Kanal.

En hurtigtgående redningsbåd bemandet med frivillige samler faldefærdige joller overfyldte med mænd, kvinder og børn op fra havet. På grund af det varme, rolige sommervejr er trafikken, der styres af professionelle menneskesmuglere, lige nu på sit højeste.

Mere end 8.500 asylansøgere har med livet i hænderne kravlet ombord i de små joller af gummibåde i håbet om at nå England.

Flygtninge ankommer til den engelske kyst ved Dungeness. Næste 500 ankommer lige nu dagligt fra den franske kyst

Tirsdag filmede ITV News endnu en båd blive reddet i land. Den var fuld af mænd, kvinder og overraskende mange små børn og babyer.

»Det er forfærdeligt at stå og se på, særligt at der er så mange børn. De små børn havde jo øjne så store som tekopper, da de blev hentet ind. Det er ubærligt, og der er desværre mange, der ikke klarer turen,« siger David Thompson fra Dungeness til ITV.

Hundredvis er druknet de sidste ti år. Sidste år fandt man blandt andet ligene af en kurdisk-afghansk familie med mor, far og to børn.

Ruten over den engelske kanal er blevet mere og mere populær, fordi overgangen ved havnen i Calais nu kontrolleres grundigere, og at covid-19 har sat en stopper for flygtningenes mulighed for at komme til England med fly.

Menneskesmuglerne gemmer sig langs den franske kyst og sætter nu dagligt duinvis af små overfyldte både i vandet. Her stiger asylansøgere ombord i både ved den franske kyst Foto: Sameer Al-DOUMY

Derfor sender menneskesmuglerne nu de små fartøjer afsted i ly af natten fra små bugter på den franske kyst. Storbritannien vil nu betale Frankrig 54 millioner pund – cirka 480 millioner kroner – for at fordoble deres politiindsats.

»Fordoblingen af politiindsatsen kommer ikke til at betyde noget. Der er simpelthen for stor en kyststrækning. Der er for mange steder, smuglerne kan gemme sig. Selv hvis det lykkes at stoppe trafikken her, så tager smuglerne bare ned ad kysten i Normandiet eller til Belgien og Holland,« siger Pierre Henri Dumond fra det franske republikanske parti i Calais til BBC.

Men det er med pisken, at den britiske regering forsøger at forhindre end illegale indvandring. En ny lov, der vil betyde, at illegale flygtninge kan få op til fire års fængsel, blev stemt igennem Underhuset tirsdag.

Det løser i sig selv dog næppe problemet. Det er vanskeligt at sende asylansøgere tilbage til kriseområder, selv hvis man vil. De seneste år har den konservative regering skåret ned på det personale, der behandler asylansøgerne, og det betyder, at cirka 70.000 ubehandlede asylsager hober sig op. Det koster den britiske stat milliarder hvert år.

Både mænd, kvinder og børn vovert livet i de ofte dårlige små både og joller. Foto: Sameer Al-DOUMY

Briterne beskylder Frankrig for at se gennem fingre med den illegale trafik. Frankrig siger, at arbejdet er næsten umuligt, og påpeger, at det er svært at forhindre overfarten, så længe passagererne i bådene er der af fri vilje.

Brexit har yderligere vanskeliggjort samarbejdet, men de britiske myndigheder siger, at det, man ønsker, er meget mere patruljering i havet på den franske side ligesom i havet mellem Tyrkiet og Frankrig, hvor Frontex, EUs grænseagentur, patruljerer for at forhindre flygtningestrømme i at nå frem.

Boris Johnsons regering ønsker at gennemføre en helt ny tilgang til behandling af asylansøgere, der er pointbaseret. Det vil sige, at jo flere point man scorer, des lettere bliver det at få flygtningestatus.

Ifølge indenrigsminister Priti Patel vil al illegal trafik over havet være ensbetydende med nul point og derfor en automatisk bortvisning.

»Det betyder, at tusindvis af disse mennesker, der har risikeret livet for at søge et nyt liv i Storbritannien, bliver efterladt i et limbo. De må ikke arbejde og bliver sendt i særlige opbevaringscentre. Men de kan umiddelbart heller ikke blive sendt tilbage,« siger Andy Hewitt, direktør for Refugee Council, til ITV.

Ligesom Danmark arbejder den britiske regering på at etablere modtagecentre langt fra de britiske kyster.

Men faktisk ser tilkomsten af flygtninge ud til at være for nedadgående, hvis man regner alle ruterne med. Trafikken har bare flyttet sig fra den mere traditionelle via fly, bil og tog til den langt farligere over vandet.

»Der er en uacceptabel stigning i brugen af små, farlige både over kanalen. Det må og skal vi have stoppet. Asylansøgerne skal i stedet søge asyl i det første sikre land, de ankommer til, og ikke risikere livet ved denne farlige transport,« siger Dan O'Mahoney, chef for bekæmpelse af ulovlig transport på den engelske kanal.

Men kritikere fra den politiske position påpeger, at Storbritannien under Boris Johnson har reduceret betragteligt i ulandsbistand, samtidig med at man har forringet flygtninges rettigheder.

»Det her er pinligt for Storbritannien. Vi vil både smide flygtninge, der har brug for vores hjælp, ud, samtidig med at vi skærer i den økonomiske hjælp, der skal forhindre behovet for de store folkevandringer. Det er ikke værdigt, det vi gør lige nu,« sagde Labours Helen Hayes til det britiske Underhus tirsdag.