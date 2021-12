Ved ud, hvornår du skal bruge udtrykket 'Netflix and chill'?

Det gør alle tilsyneladende ikke.

I hvert fald gik en Twitter-bruger til tasterne, da han så en reklame i tv-afdelingen hos elektronikgiganten Power i Oslo.

Det skriver norske Børsen.

På en reklameplakat står der skrevet på norsk 'Netflix og afslapning.'

En tekst, man må antage, netop kommer af 'Netflix and chill' - et udtryk man bruger om at mødes for at se Netflix - eller andet tv - og have sex.

Kunden blev derfor noget overrasket, da han under teksten kunne se, at det ikke var det, Power opfordrede til.

'Lidt sødt, at Power tror, at 'Netflix and chill' er en familieaktivitet,' skrev twitterbrugeren Dag Wollebæk mandag på Twitter med et billede af reklamen vedhæftet.

Under det lumre udtryk indledte elektronikgiganten nemlig med 'Saml familien foran tv'et', og fortsatte 'og se en film på HBO, sjove videoklip på YouTube eller aftenunderholdning på NRK'

Endnu længere nede havde Power dog fat i den rigtige betydning, da de skrev 'Eller vil du invitere en rigtig sød ven til Netflix og afslapning'.

Børsen har talt med twitterbrugeren Dag Wollenbæk, der egentlig vurderede, at det måtte være en kalkuleret fejl, der netop skulle få sådan en som ham til at lægge det på Twitter.

Men det kan kommunikationschef hos Power, Siri Røhr-Staff, helt afvise.

»Vi har brugt det som en overskrift tidligere, men vi kan godt se, at det måske ikke er helt heldigt, når det står sammen med teksten under.«

Da Siri Røhr-Staff blev konfronteret med reklamen, gik hun ind forbi marketingchefen for at dobbelttjekke.

Også han 'var ved at dø af grin', da han blev gjort opmærksom på tekstsammenhængen.

Ifølge Siri Røhr-Staff vil Power i Oslo fjerne ordet 'familie' fra teksten.

»Vi opfordrer alle til at »chille« som de vil,« siger hun.