De sidste par år har langtfra været nogen dans på roser for elefanterne i Thailand. Covidpandemien har tvunget mange hundreder tilbage fra de sydlige turiststeder til deres hjem i det nordlige højland.

Der må de spise græs for at overleve.

Men i søndags på elefanternes dag fik de bedre mad. I to centre, i byerne Surin og Pattaya, blev der serveret lækkerier for dyrene. Det skriver Bangkok Post.

I elefantlandsbyen i Surin blev der lagt en frugtbanket frem til de omkring 300 elefanter. Der blev også holdt en mindehøjtidelighed for afdøde elefanter og mahouts, der er ejerne af den enkelte elefant.

Der er ingen tvivl om, at elefanterne er glade. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA

Landsbyen er hjemsted for Thailands største elefantflok. Og den er en attraktion for besøgende til de nordøstlige provinser.

Viceguvernøren for Surin sagde, at frugtbanketten blev holdt for at vise elefanternes vigtighed. Og han håbede også, at den ville minde folk om, at de skal hjælpe til med at bevare de ikoniske dyr.

Elefanter er en national stolthed i Thailand. De har været brugt til arbejdsdyr, til transport og i krig.

Fremmødet var lidt mindre i Pattaya, hvor næsten 60 elefanter fik en frugtbanket. De gnaskede sig igennem næsten to tons frugter og grøntsager. Det var alt sammen serveret på et otte meter lang bord.

En mahout står ved siden af sin elefant. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA

Da de udenlandske turister har været borte i mere end to år, så bragte buffeten og nogle gæster noget glæde til elefanterne.

»Det er klart, at de keder sig, fordi de er vant til at være sammen med mennesker. Det er derfor, du kan se, at vores elefanter er meget venlige over for enhver,« siger præsidenten for dyreparken, Kampon Tansacha.

Flere dyrerettighedsorganisationer har længe kæmpet for, at elefantlejrene i Thailand stopper med dyreshows og rideture. De kalder det for dyremishandling.