Omtrent 10.000 kroner. Det er størrelsen på de bøder, som australske myndigheder har udstedt til to kvinder på baggrund af deres 'ekstremt farlige beslutninger'.

Faktisk er kvinderne 'heldige' at være sluppet uskadte, lyder det.

Fælles for de to kvinder er, at de hver især har taget billeder med dingoer på den populære turistø K'gari, tidligere kendt som Fraser Island.

Billeder, som de australske myndigheder ifølge CNN har valgt at dele til skræk og advarsel for alle andre, der måtte støde på de vilde hunde.

På et af billederne kan man se en unavngiven kvinde på 29 år fra New South Wales, der har lagt sig ved siden af en flok sovende dingounger.

»Hun var heldig, at deres mor ikke var i nærheden,« konstaterer Mike Devery, der er leder af Queensland Department of Environment and Science.

Det andet billede stammer fra en video, hvor en 25-årig kvinde fra Queensland optræder med en knurrende dingo. Ifølge Mike Devery skal dingoens knurren ses som et forsøg på at udvise dominans, og derfor skal kvinden være glad for, at den ikke gik til angreb.

»Det er ikke legende adfærd. Dingoer er vilde dyr, og de skal behandles som sådan. Kvinden er heldig, at situationen ikke eskalerede.«

For det kan ende galt.

Så sent som fredag blev en kvinde hastet til hospitalet med voldsomme skader på både arme og ben. En dingo var gået til angreb under hendes løbetur på en strand.

En stor luns af hendes arm var blevet bidt af, ligesom dingoen også havde efterladt dybe sår på hendes ben.

For nylig var det en seksårig pige, der blev indlagt med skader efter mødet med en dingo, der senere blev aflivet.

»Ud fra dens adfærd at dømme var den blevet vant til at blive fodret af mennesker, der interagerede med den for at lave videoer og tage selfies,« konstaterer Mike Devery og understreger, at befolkningen på øens sikkerhed har topprioritet.

»Dem, der åbenlyst ignorerer reglerne for at få opmærksomhed på sociale medier, kan forvente bøder eller at blive stillet for en domstol.«