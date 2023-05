En kombination af fugtig luft og temperaturer omkring de 20 grader sætter gang i kraftige regn- og tordenbyger over Danmark.

Tidligere på dagen advarede DMI om risiko for skybrud søndag eftermiddag i store dele af Jylland.

Da B.T. talte med meteorolog Jesper Eriksen fra DMI klokken 16.20 søndag, var det dog uvist, om der havde været nogle skybrud.

»Der har været en del byger, men vi skal først have analyseret data, før vi kan se, om der har været tale om skybrud,« fortæller meteorologen.

Et skybrud er defineret ved, at der falder 15 millimeter regn eller mere på en halv time.

Mandag advarer DMI også om risiko for skybrud, specielt i den centrale del af Jylland.

»Der er risiko for skybrud fra frokosttid og frem,« fortæller Jesper Eriksen.

Det er dog ikke kun jyderne, der skal huske regntøj, da DMI ikke kan udelukke, at andre dele af landet kan få fornøjelsen af, at der åbnes for himlens sluser.

Det er kun Bornholm, der er sikker på at gå fri af skybrud og tordenvejr.

Det voldsomme vejr skyldes ‘en noget ‘eksplosiv’ atmosfære, vi har liggende over Danmark i disse dage’, skrev meteorolog Lars Henriksen på DMIs hjemmeside søndag.

»Bygerne har en tendens til at samle sig på en linje, gående fra nord til syd, og det kan betyde, at man lokalt risikerer ret store nedbørsmængder og muligvis skybrud.«