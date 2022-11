Lyt til artiklen

Vladimir Putin og mange andre troede, han kunne tage Ukraine med et snuptag.

Men sådan blev det langt fra. Den russiske militærmaskine har vist sig mindre kompetent end forventet og har lidt en række nederlag i Ukraine.

Sådan lyder det fra flere norske militæreksperter i Dagbladet.

Det norske medie har talt med flere Rusland- og militæreksperter, der mener, at Vladimir Putin har begået flere 'meget alvorlige fejl' i den indledende fase af invasionen, som er medvirkende til, at det bliver en langvarig udmattelseskrig.

»Jeg tror, ​​at Putins største fejl er annekteringen af ​​de fire nye amter. Det er uklart, hvad der blev annekteret, der blev ikke gjort noget seriøst forsøg på at få 'folkeafstemningerne' til at fremstå troværdige, og den militære evne til at forsvare annekteringen er der ikke,« siger Iver B. Neumann, Rusland-forsker og direktør ved forskningsinstituttet Fridtjof Nansens Institut (FNI).

Putins klart største problem er, at det går meget dårligt på slagmarken i Ukraine. Lav moral blandt soldaterne, dårlige våben og efter alt at dømme dårlige strategiske beslutninger.

»Derudover gør det annekteringen af ​​Krim til et af fem annekterede amter, frem for en særlig sag. Det er et politisk træk, der virker ekstremt kortsigtet og derfor fremstår som en fejl,« siger Iver B. Neumann yderligere.

Samtidig siger Tormod Heier, der er professor i militær strategi og operationer ved Det Norske Forsvarsakademi, at samlet set har Rusland måske ikke været mere sårbar siden slutningen af ​​Anden Verdenskrig.

Inden weekenden rapporterede den britiske efterretningstjeneste, at russerne truer med at skyde deres egne soldater.

På grund af lav moral og manglende vilje til at kæmpe har russiske styrker indsat militære enheder for at opretholde militær disciplin, hævder de.