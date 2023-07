Kan man betale klimakompensation for sine flyrejser og på den måde opnå (klima)aflad?

Svaret er ifølge flere eksperter et rungende 'nej', skriver DR.

»Man skal ikke bilde sig selv ind, at man kan flyve med god klimasamvittighed, når man har købt klimakompensation,« siger Kirstine Lund Christiansen, der selv i gang med en ph.d. på Københavns Universitet om det frivillige CO₂-marked og virksomheders brug af klimakompensation, til DR.

Klimakompensation kan blandt andet være, at et flyselskab lover at bruge det betalte ekstrabeløb på at plante træer som kompensation for den CO₂, flyturen udleder.

Men det er usikkert om de projekter, pengene går til, overhovedet bidrager til klimaet.

Også Forbrugerrådet Tænk mener, at det er problematisk med flykompensationen, da det giver forbrugerne et forkert indtryk af, hvor meget deres køb ikke påvirker klimaet, hvis de blot kompenserer.

Dansk Industri, der repræsenterer flyselskaberne i brancheorganisationen Dansk Luftfart siger følgende i et skriftligt svar til DR:

»Det er rigtigt ærgerligt, hvis nogle flyrejsende føler sig ført bag lyset, for tilliden til, at det faktisk nytter noget at træffe et klimavalg, er af stor betydning for den grønne omstilling – også når det gælder flyrejser.«

Tidligere på måneden afbrød en gruppe klimaaktivister flytrafikken i Hamburg Lufthavn ved at lægge sig på landingsbanen.

Gruppen bag aktionen hed »Letzte Generation« (på dansk 'Sidste Generation'), og de valgte at gennemføre aktionen i protest mod den tyske regerings manglende planlægning og lovbrud i klimakrisen, skrev gruppen i et opslag.