Rusland har allerede tabt.

Så brutal er dommen fra førende danske eksperter, når det kommer til Ruslands mere end seks måneder lange invasion af Ukraine.

B.T. har bedt tre danske eksperter komme med deres bud på tre centrale spørgsmål om krigen.

De kontante svar kommer her.

Spørgsmål 1: Hvordan vil du beskrive de første seks måneder af Ruslands invasion af Ukraine:

Jeanette Serritzlev, militær analytiker ved Forsvarsakademiet, ekspert i informationskrig:

»Det har været overraskende, at Rusland ikke har været bedre og ikke været bedre forberedt. Men det har også været overraskende, hvor gode Ukraine har været til at kommunikere om deres situation og dermed engagere Vesten, så folk forstår og støtter deres sag.«

Flemming Splidsboel, Ruslandsekspert, DIIS:

»For mig har det været overraskende, at krigen overhovedet brød ud. Men det har også overrasket mig og mange andre, at Ruslands forsvar har været ringere end forventet.«

»Samtidig har det overrasket mig, at det er blevet en artillerikrig og kampvognskrig i stedet for en moderne cyberkrig.«

Claus Mathiesen, studielektor ved Forsvarsakademiet:

»Der har været mange uventede øjeblikke. For det første, at invasionen overhovedet fandt sted. Og da det så skete, så var det uventet, at Ukraine var så gode til at modstå, og at det lykkedes dem at undgå, at Kyiv faldt. Nu er det så uventet, at Ukraine taler om en modoffensiv.«

Spørgsmål 2: Hvor er krigen på vej hen nu?

Jeanette Serritzlev:

»Det er svært at se en snarlig afslutning. Man taler allerede om en konflikt, der strækker sig ind i 2023. Og så længe, der er russiske tropper på ukrainsk jord, så kører konflikten.«

Flemming Splidsboel:

»Den er på vej ud i en lang affære. Og det lyder til, at Rusland gør sig klar til en lang krig.«

Claus Mathiesen:

»Det ligner, at krigen om at vinde terræn er gået i stå. De slår stadig hinanden ihjel. Men medmindre en af parterne har et es i ærmet, så står vi med en fastlåst krig. Og det er utilfredsstillende for begge parter.«

Spørgsmål 3: Hvem vinder krigen?

Jeanette Serritzlev:

»Jeg tror ikke på, at Rusland vinder, men man kan ikke kalde Ukraine en vinder med de tab, de har fået. Det står dog klart, at Rusland er voldsomt svækket.«

Flemming Splidsboel:

»Det er et svært spørgsmål. Men jeg har sagt hele tiden, at Rusland allerede har tabt. Ukraine har ikke vundet, men det kan anses som en sejr, at de stadig er her. Rusland har taget områder, men har tabt så meget andet.«

Claus Mathiesen:

»Man kan ikke sige, hvem der vinder. Rusland har taget terræn, men Ukraine står stadig og er blevet skubbet i armene på Vesten. Samtidig står Rusland på mange måder meget dårligere, end de gjorde inden 24. februar.«