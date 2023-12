Er kartoflen blot blevet en smule grøn, skal du lade være med at spise den.

Så klar er meldingen fra flere ernæringseksperter.

Det skriver Dagbladet.

Til mediet siger Iselin Bogstrand Sagen, der er ernæringsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt i Norge:

»Man skal ikke spise grønne kartofler. Farven indikerer, at den har været udsat for sollys, og det gør, at der kan blive dannet et stof, som hedder solanin. Det kan føre til forgiftning.«

Eksperten bakkes op af sin kollega. Gunn Helene Arsky, der er ernæringsfysiolog og cand, scient.

Hun siger:

»Det kan absolut være farligt at spise grønne kartofler. Solanin i større mængder kan give hovedpine, feber, diarré, opkast og mavesmerter. I værste tilfælde kan det give neurologiske forstyrrelser i form af balance- og synsforstyrrelser.«

Solanin kan ikke smages, men det er giftigt.

Normalt er kartoflen kendt for at være sund. Den indeholder mange næringsstoffer, der er gode for kroppen.

Men det kræver, at den bliver opbevaret rigtigt.

Hvis de bliver opbevaret i sollys, får de efterhånden et grønligt skær, og de kan også begynde at spire.

»Hvis der kun er nogle få og små spirer på kartoflen, kan man bare fjerne dem og spise den. Men hvis der er store mængder spirer, og de er lange, så er kartoflen blevet forgiftet og bør ikke spises,« siger Iselin Bogstrand Sagen.

Kartofler, der ikke er blevet vasket, eller som sælges med jord på, er mindre udsatte for at blive grønne. Men det afgørende er, om de bliver udsat for lys eller ej.