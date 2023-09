Den ukrainske modoffensiv halter gevaldigt.

Og snart kan den blive til en mudderoffensiv, der får det hele til at gå i stå.

Det frygter i hvert fald den amerikanske tænketank Center for European Policy Analysis (CEPA).

Det skriver Dagbladet.

Snart vil vejret gøre det svært for ukrainerne at få deres tunge artilleri rykket frem på slagmarken. Foto: Libkos/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Snart vil vejret gøre det svært for ukrainerne at få deres tunge artilleri rykket frem på slagmarken. Foto: Libkos/AP/Ritzau Scanpix

Ukrainerne har simpelthen årstiden mod sig, da voldsom regn snart vil melde sin ankomst.

De tunge militærkøretøjer vil ikke kunne komme frem på de mange ikke asfalterede veje i landet. og dermed bliver det ekstra svært at genvinde de områder, som russerne har okkuperet.

Til Dagbladet bakker Arne Bård Dalhaug, der er pensioneret generalløjtnant, tænketankens argumenter op:

»Det er sker er, at man ikke i samme grad kan flytte rundt på sit tunge udstyr. Det er meget tidskrævende, og man er tvunget til at blive på de farbare veje. Der er mange grusveje i Ukraine, og de bliver svære at benytte,« siger han.

Han minder om, hvordan det gik russerne på slagmarken sidste vinter, hvor de havde svært ved at bevæge sig frem i vejrliget.

»Et realistisk scenario er, at frontlinjerne formentligt vil blive liggende, hvor de gør frem til foråret, hvor det bliver mere tørt igen. Man kan gennemføre mindre offensive handlinger om foråret, men store offensiver er vanskelige,« siger han.

Indtil videre har Ukraines taktik dog ikke været at sætte en storoffensiv ind.

De har flere steder fået kritik for deres måde at gribe krigen an på.

Kritikken går blandt andet på, at ukrainerne koncentrerer sig for meget om byer som Bakhmut i den østlige del af landet. Den fuldstændig smadrede by har fået en enorm symbolværdi, da præsident Zelenskyj ofte har udtrykt ønske om at forsvare den.

For eksperterne vil det dog være vigtige at fokusere på den sydlige del af Ukraine, så man kan afskære de russiske forsyningslinjer.

Byerne Melitopol og Berdjansk har en meget større strategisk betydning end Bakhmut.

Målet skal være at afskære de russiske forsyningslinjer i det sydlige Ukraine ved at kappe den såkaldte landbro mellem Rusland og russiskbesatte Krim over.

Kritikken er blevet blankt afvist af Ukraines præsident Zelenskyj, der mener, at der er kontrol over modoffensiven, selvom den – også efter hans smag – går for langsom.