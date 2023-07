De bedste, franske hundesnuder har de seneste dage ledt og ledt efter den forsvundne toårige Émile. Men ikke et eneste spor er dukket op.

Og det er »foruroligende«, mener Stéphane Renaud, der til hverdag træner den type sporhunde.

»Vi taler om Saint Hubert-hunde med erfarne førere. Det er trænede hunde, der er særligt udvalgte. Det er ikke en hvilken som helst Saint-Hubert-hund, der kommer ind i gendarmeriet. De er specialiserede,« siger han således til det franske medie BFMTV.

Saint Hubert-hundens formidable lugtesans har de seneste 20 år sikret den en plads i det franske gendarmeri, som er et militært organiseret politikorps.

Siden lørdag har flere end 800 personer hjulpet i eftersøgningen af toårige Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Siden lørdag har flere end 800 personer hjulpet i eftersøgningen af toårige Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Stéphane Renaud fortæller, at hundenes opgave er ganske simpel:

Først bliver hunden præsenteret for duften fra den forsvundne person. Det kan være en bamse eller noget tøj. Dernæst tager man hunden med hen til det sted, hvor personen sidst er set.

I toårige Émiles tilfælde er det i bedsteforældrenes have i Le Vernet. Her forsvandt han fra omkring klokken 17.15 lørdag.

Efterfølgende har kun et par naboer set ham komme gående ad en sti nær hjemmet. Men det var umiddelbart efter hans forsvinden fra haven, og klokken 18 blev der derfor slået alarm til politiet.

Toårige Émile forsvandt lørdag omkring klokken 17.15 lokal tid. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Toårige Émile forsvandt lørdag omkring klokken 17.15 lokal tid. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Siden har utallige mennesker hjulpet med eftersøgningen af den lille, blonde dreng med de brune øjne. Heriblandt også frivillige, der dog siden har fået besked på at forlade området – blandt andet så Saint Hubert-hundene kunne komme til.

Men trods plads og tid har hundene altså ikke snuset sig frem til et eneste godt spor.

Og det undrer Stéphane Renaud. For selv, hvis lille Émile har været ude for en ulykke, måske et fald fra en klippe, vil hundene kunne snuse sig frem til klippesatsen, fastslår han.

»Hvis den på noget tidspunkt får færten af barnet, uanset om han er i live eller ikke, vil hunden kunne finde ham.«

Hundetræneren italesætter så et andet scenarie, som også indgår i efterforskningen af sagen. Nemlig, at den toårige dreng er blevet bortført.

Her vil hundene ikke længere kunne følge sporet, og det vil først være, hvis det dukker op et nyt sted, at søgningen kan genoptages.

Om Émile er kommet til skade, blevet bortført eller blot gået på eventyr, er endnu uvist.

»Vi har ingen spor, ingen oplysninger, ingenting, der kan hjælpe os med at forstå hans forsvinden,« lyder den seneste melding fra den offentlige anklager Rémy Avon således.

Og med tanke på, at den lille dreng, der var iklædt gul top, hvide shorts og vandrestøvler ved sin forsvinden, nu har været væk i fire døgn, er prognoserne dystre.

Uden tag over hovedet, mad og drikke i den hedebølge, der hærger i Frankrig såvel som andre dele af Europa, kan det være svært for så lille en dreng at klare sig.

Men det betyder ikke, at arbejdet for at finde ham stopper. Den storstilede eftersøgning af ham i Le Vernet er indstillet, men ressourcer er i stedet rykket over til efterforskningen, der vender hvert et muligt spor.

Heriblandt afhøringer af lokale, ransagninger og over 1200 henvendelser fra folk, der mener måske at vide noget i sagen.