Umiddelbart var der tegn på, at den russiske fremmarch i det østlige Ukraine skred fremad. Ganske markant endda.

Men for den russiske præsident, Vladimir Putin, må den glæde nu være blevet afløst af stor frustration.

For i løbet af de seneste dage er meldingerne om de russiske fremskridt blevet erstattet af meldinger om stilstand.

Eller som den danske ekspert Claus Mathiesen siger:

»De russiske fremskridt foregår så langsomt, at de nærmest er gået i stå. Stagneret. Det er højst uventet,« siger Claus Mathiesen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.

Han påpeger, at Rusland for få uger siden valgte et nyt fokus i invasionen af Ukraine.

Fra at forsøge at indtage hovedstaden Kyiv og fremtvinge et regimeskifte på få dage valgte man at trække sine tropper ud efter en gedigen fiasko og reorganisere dem i øst, hvor kampen om Donbas-regionen har stået på siden 2014.

Det var derfor forventet, at de russiske styrker ville få et boost, så de kunne vinde terræn.

Umiddelbart lykkedes det også. Men siden er det nærmest gået helt i stå. Og de ukrainske tropper har endda formået at genvinde enkelte landsbyer – eksempelvis omkring storbyen Kharkiv.

Claus Mathiesen har et bud på, hvad det kan skyldes.

»Rusland har flyttet mange tropper på kort tid – blandt andet fra Kyiv. Og måske er de tropper ikke nået at blive klar. Rusland har måske haft lidt for travlt,« siger han og uddyber.

»Samtidig har russerne virket dårligt koordinerede. De er også begyndt at angribe i en mere klassisk forstand med artilleri og så troppefremmarch. Men her har ukrainerne været dygtige. De har ramt forsyningslinjer og russiske baser,« forklarer Claus Mathiesen.

De manglende russiske resultater i det østlige og sydlige Ukraine kan ifølge Claus Mathiesen være begyndelsen på en ny fase i krigen.

»Nu har Rusland fejlet én gang. Og hvis det her ikke lykkes, hvad har russerne så? Det her kan være de begyndende indikationer på, at man er på vej ind i en langstrakt, lavintens konflikt, som kan tage mange år,« siger Claus Mathiesen.

»Det er slet ikke, hvad russerne havde forventet. På et tidspunkt var alle sikre på, at Rusland bare kunne løbe Ukraine over. Men det kunne de ganske enkelt ikke.«