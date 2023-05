Torsdag kom det frem, at den britiske regering har forsynet Ukraine med langtrækkende krydsermissiler, der kaldes Storm Shadow.

Det skriver CNN på baggrund af samtaler med flere højtstående vestlige embedsmænd, og efterfølgende har den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, bekræftet det over for parlamentsmedlemmer i Underhuset.

»Det er en gamechanger i forhold til rækkevidde, fordi ukrainerne kan nå mål dybt inde i de russisk besatte områder, som Kertj-broen, luftbaser og forsyningsknudepunkter. Tidligere lavede russerne en 100 kilometerregel for at sikre sig mod HIMARS, så det bringer noget helt nyt ind, når de kan anvende de her missiler,« siger Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere har arbejdet 15 år i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

De russiske styrker har tidligere fået ordre om, at ammunitionsdepoter og kommandocentraler skulle placeres 100 kilometer bag frontlinjen på grund af den effekt, som HIMARS havde.

Men med Storm Shadows har ukrainerne nu en rækkevidde på op til 300 kilometer.

Her ser man et eksempel på de franske Storm Shadows. Foto: RABIH MOGHRABI Vis mere Her ser man et eksempel på de franske Storm Shadows. Foto: RABIH MOGHRABI

Selvom krydsermissilerne kan være en gamechanger, så er det også værd at se på, hvilke platforme ukrainerne vil benytte sig af, når de skal affyres.

»Det kræver, at man har de platforme, de skal afskydes fra. Det er luft til jord-missiler, så man skal have fly, der kan føre dem. Briterne giver dem ikke ubrugelige missiler, så løsningen har nok været at modificere nogle af de sovjetiske MiG-29-fly, som Polen og Slovakiet har sendt til Ukraine.«

Der gik heller ikke lang tid, efter nyheden om donationen kom ud, før Kreml kom med en advarsel om, at de ville sende et passende modsvar.

»Det er noget, de skal sige. Jeg ville være meget forbløffet, hvis de ikke sagde det. De eskalerer det, de kan, men de har ikke mange missiler tilbage. Noget tyder på, at de har haft planlagt noget 'festfyrværkeri' op til 9. maj, og nu hvor det er skudt af, så vil der nok gå noget tid, før vi ser et modsvar.«