Natten til søndag blev Moskva angrebet af droner. For tredje gang på en uge.

Men en enkelt udtalelse sætter ifølge en ekspert angrebene i et helt nyt lys.

En udtalelse fra Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj.

»Ukraine bliver stærkere. Gradvist vender krigen tilbage til Ruslands territorium – til dets symbolske centre og militærbaser. Det er en uundgåelig, naturlig og fuldstændig retfærdig udvikling,« sagde han søndag i en tale under et besøg i den vestukrainske by Ivano-Frankivsk.

Zelenskyj nævner ikke selv droneangrebene i talen, men den pensionerede norske generalløjtnant Arne Bård Dalhaug ser en klar sammenhæng mellem præsidentens ord og de tiltagende angreb mod Rusland, som Ukraine dog ikke officielt tager ansvar for.

Ja, han mener, Zelenskyj markerer en helt ny fase i krigen – og sender en advarsel til Vladimir Putin.

»Det er nye takter. Jeg læser det således, at Ukraine måske tænker anderledes om dette og ønsker at gøre det umuligt for Rusland at skjule, at krigen er i gang og hvordan den påvirker russernes dagligdag,« siger Dalhaug til Dagbladet.

Han har også et bud på, hvorfor ukrainerne kunne have interesse i at intensivere angrebene mod russisk territorium.

En kontorbygning blev ramt under droneangrebet mod Moskva natten til søndag. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere En kontorbygning blev ramt under droneangrebet mod Moskva natten til søndag. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Dalhaug vurderer, at det er et forsøg på at påvirke opinionen i Rusland. At gøre russerne opmærksomme på, at de er involveret i en krig – og at alle kan blive ramt af angreb under en krig mellem to lande.

Med det formål at mørne russerne og svække deres opbakning til krigen.

Derimod mener han ikke, at angrebene får betydning for krigens gang på kort sigt. På længere sigt kan det dog ske, hvis russernes holdning til krigen begynder at ændre sig, vurderer Dalhaug.