Varmerekorden i Europa står for fald denne sommer – men det kan blive varmere. Meget varmere.

»Europa bliver nødt til forberede sig på, at temperaturer over 50 grader kan være muligt i fremtiden,« siger Peter Stott.

Klimaeksperten fra den store engelske vejrtjeneste Met Office reagerer, efter at der i denne uge blev målt 48,8 grader i den sicilianske by Syracuse.

Endnu er temperaturen ikke officielt bekræftet, men sker det, vil det være ny rekord for ikke bare Italien, men for hele Europa. Og det er en klar indikator for, hvilken vej det går, lyder det fra den engelske professor.

Vi kan ikke sige præcist, hvornår det kommer til at ske, men det kommer sandsynligvis til at ske i Middelhavsområdet. Peter Stott, om at krydse de 50 grader i Europa

»Chancerne for, at vi hver sommer vil se ekstreme temperaturer, er blevet ret stor,« siger Peter Stott, der ikke har et bud på, hvornår grænsen på 50 graders varme eventuelt bliver krydset:

»Vi kan ikke sige præcist, hvornår det kommer til at ske, men det kommer sandsynligvis til at ske i Middelhavsområdet, hvor påvirkningen fra den varme nordafrikanske luft er stærkest.«

Det er også lignende forhold, der i øjeblikket har lagt en dyne af ekstrem varm over Sydeuropa. Også i Tyrkiet, Grækenland og Spanien. Og den spanske varmerekord på 47,3 grader (fra 2003) ser ifølge Met Office også ud til at blive overgået i de kommende dage.

Det sker, efter at den hidtidige franske varmerekord på 45 grader blev brudt tilbage i 2019 – Peter Stott anfører, at nye analyser viser, hvordan klimaforandringer havde gjort sandsynligheden for netop det fem gange større.

En gruppe af kvinder køler sig i den italienske varme. Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere En gruppe af kvinder køler sig i den italienske varme. Foto: ALBERTO PIZZOLI

»Klimaforandringer har gjort varmerelateret vejr mere intens, og i forhold til de rekordhøje temperaturer, så er chancen for at bryde dem – eller komme tæt – voldsomt øget,« siger Peter Stott, der i årtier har studeret hedebølger

Ifølge Met Office er klodens gennemsnitstemperatur steget med 1,1 grader siden 1850-1900, men i nogle regioner har stigningen været endnu større. Eksempelvis i Nordafrika har stigningen været på cirka to grader i samme periode. Og det er altså herfra den varme luft, der går Europa varmere, kommer.

Samtidig har FNs klimapanel i denne uge fremlagt en rapport, hvor det fremgår, at temperaturerne vil stige meget mere i fremtiden, hvis ikke udledningen af CO2 og andre drivhusgasser bliver standset. Fortsætter vi som nu, vil det blive mellem 2,1 og 3,5 grader varmere i 2100, lyder konklusionen.

Tidligere var varmerekorden for Europa i øvrigt 48 grader. Det blev målt i Athen tilbage i 1977.