Hun er en af verdens førende immunologer, og hun har en dyster spådom for fremtiden.

Yale-professoren og mangeårige covid-19-ekspert Akiko Iwasaki er ikke i tvivl: Vi er ikke færdige med covid-19.

Selvom Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har nedgraderet covid-19 fra dens 'nødsituation af international betydning'-status, så mener hun, at vi ikke er færdige med den verdensomspændende sygdom.

»Jeg forstår godt, hvorfor nøderklæringen måtte ophæves, blandt andet på grund af de økonomiske konsekvenser. Men på samme tid er vi ikke færdige med covid-19, ikke engang tæt på,« siger Iwasaki og fortsætter:

»Virussen er hos os for at blive, og derfor er vi nødt til at tænke på fremtidige boostervacciner, der matcher de cirkulerende varianter, såvel som potentialet for nye varianter, der yderligere undgår vores eksisterende immunitet.«

Akiko Iwasaki forstår også godt, at de fleste lande for længst er videre, og at de nu er i gang med at redde, hvad der kan reddes efter nedlukningerne.

Men hun tager stadig mange forholdsregler.

»Jeg forstår godt, at folk ønsker at komme videre fra pandemien, men virussen er stadig derude, folk bliver smittet, og der er mulighed for at udvikle 'lang' covid-19.«

»Jeg bærer stadig masker og følger forebyggende praksis så meget som muligt.«

Covid-19 kostede næsten 337 millioner leveår i løbet af de første to år af pandemien, som brød ud i begyndelsen af 2020.

Det viser en opgørelse lavet af WHO. Opgørelsen er offentliggjort som del af en større statusrapport fredag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Udregningen af antallet af tabte leveår er baseret på data for coronarelaterede dødsfald fra begyndelsen af 2020 til begyndelsen af 2022.

»Det svarer til, at man for hvert ekstra dødsfald har mistet 22 leveår,« siger Samira Asma, der er souschef i WHOs afdeling for data og analyse, ifølge AFP.

Med andre ord kunne de, der døde som følge af covid-19, ifølge WHOs beregninger i gennemsnit have levet 22 år længere, hvis ikke de var blevet smittet med virusset.