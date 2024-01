Iran angreb mandag aften mål i Irak og Syrien, og i det ene tilfælde handler det i virkeligheden om at stikke til USA. Men ikke for hårdt, understreger dansk ekspert.

Irans Revolutionsgarde foretog mandag aften missilangreb mod mål i byen Erbil i den irakiske region Kurdistan samt mod Islamisk Stat i Syrien.

Og på den måde fortsætter den komplicerede konflikt i Mellemøsten.

Ifølge Iran selv var målet i Erbil at ramme et israelsk spionhovedkvarter, og blandt ofrene var en kurdisk ejendomsmillionær, bekræfter Reuters.

Om manden, Peshraw Dizayee, reelt havde noget at gøre med Israel, ved vi selvfølgelig ikke, understreger Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, over for B.T.

Men med begrundelsen om, at man gik efter spioner for Israel, har Iran forsøgt at sikre sig, at man får stukket til både israelerne og USA, mener han.

»Det er væsentligt at have for øje, at det ikke er et angreb, som USA vil reagere på. Iran prøver at vise solidaritet med palæstinenserne i striden med Israel, men man gør det på en måde, så Iran selv undgår at blive ramt,« forklarer han.

Peter Viggo Jakobsen vurderer, at der er tale om en fortsættelse af den strategi, som Iran har lagt.

»De går tættere på kanten med USA, men ikke så langt, at det får store omkostninger for Iran selv,« siger han.

»De bruger stedfortrædere i skikkelse af Houthi-bevægelsen i Yemen, Hizbollah i Libanon og Hamas i Gaza til at angribe Israel og USA, og hvis nogen skulle blive sure, så er det ikke dem selv, der bliver ramt.«

»Dette er endnu et forsøg på at skubbe til amerikanerne og israelerne – men ikke så hårdt. De prøver at undgå, at det udvikler sig til en storkrig,« tilføjer Peter Viggo Jakobsen.

Amerikanerne har da også været ude med en fordømmelse af angrebet, men man påpeger i samme ombæring, at der altså ikke var tale om angreb mod amerikanske tropper eller faciliteter.

»Vi vil fortsætte med at vurdere situationen, men de første indikationer peger på, at dette var et hensynsløst og upræcist angreb,« siger Adrienne Watson, som er talsperson for Sikkerhedsrådet i Det Hvide Hus.

Forsvarsekspert Peter Viggo Jakobsen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Forsvarsekspert Peter Viggo Jakobsen. Foto: Søren Bidstrup

Peter Viggo Jakobsen slår fast, at de amerikanske styrker allerede nu er voldsomt pressede, og derfor har Joe Biden ikke interesse i også at skulle engagere sig i en krig mod Iran.

»De har en situation i Det Sydkinesiske Hav, de har Ukraine, og samtidig støtter de Israel, så den amerikanske flåde er godt strukket allerede,« konstaterer han.

Og heller ikke israelerne kommer til at reagere på det iranske angreb, forventer Peter Viggo Jakobsen.

»Israelerne har rigeligt at gøre i Gaza, og de har heller ikke tidligere angrebet Iran. Det er også en væsentlig detalje, at ofrene ikke er israelere, men folk, som ifølge Iran, har hjulpet Israel,« siger han.