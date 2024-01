Natten til fredag angreb amerikanske og britiske styrker den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen.

Og de nye militære skridt fra amerikansk og britisk hånd, kan få store konsekvenser for udviklingen i Mellemøsten.

Det fortæller den tidligere CIA-officer og præsidentrådgiver Bruce Riedel til Børsen. For nylig har han udgivet en bog om Yemen.

»Der er en stigende risiko for, at konflikten vil sprede sig fra Gaza og Det Røde Hav til en regional krig, som også vil involvere Libanon,« siger han.

Altså deler han den samme frygt som blandt andre udenrigsredaktør hos det britiske medie The Guardian, gav udtryk for i en analyse i mediet.

Houthi-bevægelsen i Yemen er nemlig libanesiske Hizbollahs allierede, påpeger han.

Og i den seneste tid har der været kampe mellem Israel og Hizbollah på grænsen mellem Israel og Libanon.

Hizbollahs leder har også tidligere sagt, at han er klar til krig mod Israel.

Han fortæller videre, at det næppe er realistisk, at de amerikanske og britiske styrker er lykkes med at skræmme Houthierne.

Og fredag fortalte en talsperson for bevægelsen da også, at de vil fortsætte med at at have skibe med forbindelse til Israel som mål, skrev nyhedsbureauet Reuters.

Houthierne begyndte at angribe skibe i Det Røde Hav sidste år, da Israel indledte krigen mod Hamas i Gazastriben.

I 2014 indledte Houthi-bevægelsen et statskup, som i 2015 lykkedes, da de fjernede den siddende præsident fra magten.

Siden er flere tusind borger i Yemen blevet internt fordrevet.