Tiden er ikke til fredsforhandlinger og våbenhvile.

Putin er nemlig slet ikke indstillet på fred, og han vil bare bruge pusterummet i krigen til at opruste og omorganisere sine tropper.

Sådan lyder advarslerne fra norske eksperter, som avisen Dagbladet har talt med.

»Man skal passe på med at blive snydt af russerne,« konkluderer Ruslands-kenderen Tom Røseth.

Tusinder og atter tusinder af ukrainske og russiske liv er gået tabt, siden Rusland invaderede Ukraine i februar.

Krigen er ikke gået, som den russiske præsident havde forestillet sig, men trods massive nederlaget på slagmarken og en stadig mere krigstræt befolkning, er Putin ikke for alvor interesseret i at stoppe krigen.

Så længe Putins regime ikke viser tegn på kompromis, advarer de to norske ruslandseksperter, Iver Neumann og Tom Røseth, ukrainerne mod at indgå i nogen form for fredsaftale.

»Lige nu kan man ikke regne med en aftale med Rusland. I hvert fald ikke en våbenhvile. I min optik vil russerne bryde den, så snart de føler, at de har en fordel,« siger Tom Røseth, som er leder af Ukraine-programmet ved den norske forsvarshøjskole.

Iver Neumann, som er direktør for den uafhængige forskningsfond Fridtjof Nansens Instituttet, er enig.

»Der kommer altid en dag i morgen, og derfor skal man altid forsøge at nå til samtaler. Det er imidlertid ikke altid, at tiden er moden. Putin må tydeligvis slås hårdere tilbage, før han bliver mør nok til at snakke,« siger han til Dagbladet.

De to eksperter peger også på, at ukrainerne har momentum lige nu.

Deres hær har generobret besatte områder, og en våbenhvile lige nu vil gøre faren større for dem på længere sigt, lyder ræsonnementet.

Fredsforhandlingerne bliver også sværere, fordi russerne har annekteret områderne Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja.

Dertil kommer Krim-halvøen, som russerne annekterede i 2014.

»Rusland kræver de områder, de har annekteret, men som de ikke kontrollerer fuldt og helt, og har sat det som præmis for forhandlinger – også overfor amerikanerne,« siger Tom Røseth.

Og det er især netop det faktum, som begge de norske eksperter ser som et tegn på, at Putin og Rusland ikke for alvor er interesserede i reelle forhandlinger.

»Vi ved jo, fordi Rusland også selv siger det, at de vil fortsætte denne krig. De anerkender ikke Ukraines ret til at eksistere. For Ukraine betyder det, at dette er en krig, som drejer sig om selve statens overlevelse,« siger Iver Neumann.