Det er alt andet end et godt tegn.

Cirka sådan lyder analysen fra den pensionerede danske brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Rusland, Carsten Rasmussen, om, at den russiske forsvarsminister har talt i telefon med en lang række af sine kolleger i Vesten.

'Den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgus, telefonsamtaler med amerikanske, britiske, franske og tyrkiske forsvarsministre tyder på, at Rusland planlægger en voldsom eskalation og vil skyde skylden på Ukraine,' skriver Carsten Rasmussen på Twitter.

Det kommer, efter flere medier, herunder Reuters, kunne berette, at Sergej Sjojgu havde talt i telefon med blandet andre USAs forsvarsminister, Lloyd Austin, to gange på bare tre dage.

Og meget tyder på, at Rusland bliver mere desperat.

'Rusland kan ikke vinde krigen på konventionel vis. Derfor prøver man nu at ødelægge Ukraine og få befolkningen til at lide mest muligt. Målet må være at presse det ukrainske samfund til sammenbrud og fremkalde yderligere en flygtningestrøm mod Europa,' skriver Carsten Rasmussen.

Ifølge Ruslands forsvarsministerium fortalte Shojgu sine kolleger i Frankrig, Tyrkiet og Storbritannien, at Rusland er bekymret for, at Ukraine kan sprænge en såkaldt 'dirty bomb', der er en bombe med radioaktivt materiale.

Han mener, at det første element i den russiske 'terrorstrategi' er at ødelægge Ukraines energiinfrastruktur. Noget, Rusland allerede er i gang med. For få dage siden var over en million mennesker uden strøm.

Ud over infrastrukturen består terrorstrategien ifølge den pensionerede brigadegeneral i at terrorisere befolkningen med missil- og droneangreb. Noget, vi også ser for tiden.

'De næste elementer kunne være den ukontrollerede eskalation, Sjojgu angivelig har talt med sine kolleger om. Hverken udløsningen af en 'dirty bomb', anvendelse af kemiske kampstoffer eller oversvømmelser er i ukrainsk interesse, men passer godt ind i en russisk terrorstrategi og narrativ for en yderligere eskalation.'

'Særligt bekymrende er snakken om anvendelse af en dirty bomb. Det kan naturligvis være bluf, men det kunne også være afsættet til russisk nuklear eskalation,' skriver Carsten Rasmussen.

Bill Browder, der indtil 2005 var Ruslands største udenlandske investor og har skrevet meget om landet, tweetede også følgende om Ruslands frygt for en ukrainsk 'dirty bomb':

'Ruslands forsvarsminister Sjojgu advarer om, at Ukraine vil bruge en 'dirty bomb' i konflikten. Oversættelse: Rusland vil bruge en 'dirty bomb' mod sin egen befolkning, give Ukraine skylden og så svare tilbage med atomvåben. Gud hjælp os alle, hvis det går den vej.'