Der var skruet op for vreden, da Rasmus Paludan i påsken fik tilladelse til at arrangere et folkemøde i den svenske by Örebro.

Her havde den tidligere Stram Kurs politiker varslet koranafbrænding i Sveaparken.

Den provokerende seance resulterede i, at der opstod voldsomme optøjer blandt de fremmødte og flere andre steder i Sverige.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Der lød blandt andet meldinger om vold, drabsforsøg og grov sabotage mod politiet i Linköping, Norrköping og Malmø.

Nu kan politiet løfte sløret for, at de har identificeret 130 personer og tilbageholdt ti efter påskeweekendens uroligheder.

Ud af de 130 er 77 personer mistænkt for forbrydelser, oplyser politiet på deres hjemmeside.

»Vores skøn er, at vi vil kunne identificere yderligere 200-300 personer,« siger øverst kommanderende hos svensk politi Jonas Hysing i en kommentar på politiets hjemmeside.

I påskeweekenden valgte svensk politi at åbne op for en tip-funktion på deres hjemmeside, hvor alle kunne sende billeder og videoer ind fra urolighederne.

Det inkasserede politiet mere end 2.000 billeder og videoer, der har ført til identificering af de mange personer.