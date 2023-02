Lyt til artiklen

Langt fra alt er gået, som det skulle i den massive redningsaktion efter jordskælvet i Tyrkiet.

Det indrømmer Tyrkiets præsident, Erdogan, nu for første gang ifølge Reuters.

»På den første dag oplevede vi visse problemer, men så på andendagen og i dag er situationen under kontrol,« siger Erdogan.

Præsidenten er onsdag på besøg i de hårdt ramte områder i det sydlige Tyrkiet.

Han erkender over for de lokale, at der blandt andet har været problemer med veje og lufthavne.

Han lover indbyggerne, at der indenfor et år vil blive bygget boliger til dem, der ikke længere har noget hjem.

Mange tyrkere har været frustreret over, at det har taget for længe for redningsmandskabet at nå frem.

Flere har sovet i biler eller på gaden efter jordskælvet ramte hårdt mandag morgen og indtil videre har kostet over 11.000 mennesker livet.

Det er frostgrader om natten for tiden i området, men mange har endnu ikke modtaget tæpper.

Ifølge Reuters mener flere analytikere, at Erdogans håndtering af krisen efter jordskælvet, kan få stor betydning for hans muligheder for at blive genvalgt ved valget i maj. Dette valg er i forvejen udråbt til at blive hans hårdeste i de to årtier, han har været ved magten.

Udover en forsinket redningsindsats breder der sig i Tyrkiet sig også en vrede over, at mange bygninger styrtede sammen som korthuse.

Efter et gigantisk jordskælv i 1999 blev der strammet op på reglerne om, hvordan bygninger skulle sikres. Men myndighederne har tilsyneladende ikke fulgt op på sin kontrolpligt i disse sager. I hvert fald er flere eksperter rystede over, hvordan selv nyopførte bygninger bare faldt sammen på ingen tid.

Skælvet var kraftigt, men havde bygningerne været bedre sikret, var de ikke styrtet sammen på den måde, som det er sket nu. Også den kritik skal Erdogan finde et godt svar på op til valget.