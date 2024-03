Efter ni måneders mystik er der nu nyt om den to-årige forsvundne Émile.

Desværre er det skidt nyt, skriver det franske medie Le Monde.

I en pressemeddelelse lyder det fra statsadvokaten, at der lørdag 30. marts blev fundet knogler i nærheden af landsbyen Haut-Vernet, hvor Émile sidst blev set.

»Efterforskerne tog knoglerne i besiddelse og transporterede dem til IRCGN (retsmedicinsk afdeling red.) for at udføre genetiske identifikationsanalyser, som gjorde det muligt den 31. marts at konkludere, at de var knoglerne af barnet Émile Soleil,« lyder det fra statsadvokaten i Aix-en-Provence i pressemeddelelsen.

Familien til den to-årige dreng blev orienteret om udviklingen søndag morgen.

Dødsårsagen er endnu ukendt. Fransk Politi skal nu foretage flere undersøgelser i området, ligesom der fortsat pågår retsmedicinske analyser af knoglerne.

Ifølge BFMTV var det en vandrer, der lørdag skulle have fundet drengens kranie ved højlys dag.

Den to-årige forsvandt sporløst fra sine bedsteforældres hjem i landsbyen Haut-Vernet i det sydlige Frankrig 8.juli.

Han legede stille og roligt i haven, mens bedsteforældrene pakkede bilen og gjorde klar til udflugt. Men det blev aldrig til nogen udflugt.

Pludselig var Émile forsvundet, hvilket igangsatte en storstilet eftersøgning med støtte fra blandt andet fransk militær. Eftersøgningen er siden blevet omtalt i diverse medier verden over.

Opdateres...