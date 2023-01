Lyt til artiklen

Nu kommer chefen for Apple, Tim Cook, til at mærke den globale krise på egen krop.

BBC skriver, at hans samlede lønpakke for 2023 vil blive 40 procent lavere end den var i 2022 på grund af den internationale krise.

Han skulle nu selv have foreslået lønnedgangen efter internt pres i organisationen.

Sidste år tjente Cook intet mindre end 700 millioner kroner, men det er, ifølge aktionærerne i computergiganten, for meget af det gode.

En investorgruppe pressede på for en ændring af lønpakken.

I et brev til aktionærerne skriver gruppen, at der er 'alvorlige bekymringer' over 'måden lønpakken er bygget op på og omfanget.'

Løsningen er så blevet, at Cook fremover vil få godt 20 millioner kroner i grundløn plus en bonus på op til 50 millioner kroner.

Men herudover kommer så en udbetaling i aktier, og det var altså denne, der gik amok sidste år, og som nu skal justeres ned, så han samlet vil falde 40 procent i løn.

Han vil dog stadig få 1.447 gange så meget udbetalt som en gennemsnitlig Apple-medarbejder.

Cook blev udnævnt som Apple-boss i august 2011 umiddelbart efter, at grundlæggeren Steve Jobs døde.

Sidste år faldt Apple-aktiens værdig voldsomt som følge af den globale krise, hvor computergiganten særlig blev ramt af ikke at kunne få leveret de små dele, der skal i computere og telefoner.