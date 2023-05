To drenge på henholdsvis 11 og 13 år er blevet fundet døde i storbyen New York under mystiske omstændigheder.

De blev meldt savnet 14. maj, efter de begge havde forladt deres hjem for at mødes og spille basketball.

Det skriver CBS News.

Men drengene kom aldrig hjem, og myndighederne igangsatte en omfattende eftersøgning, der først førte til, at liget af den 13-årig dreng blev fundet i Harlem River.

Fundet blev gjort torsdag.

Og lørdag morgen lokal tid blev den 11-årig fundet i Hudson River. Dødsårsagerne er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, skriver CBS News.

Derudover er det sparsomt med oplysninger i sagen.

Politiet har meldt ud, at drengene er blevet set på en overvågningsvideo nær den enes hjem. Men hvornår videoen er fra, har de ikke meldt ud.

Til gengæld oplyser politiet, at der er indledt en efterforskning af sagen, der skal give svar på, hvad der skete med de to drenge.