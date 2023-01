Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er cirka 200 danskere, der ikke kunne komme afsted til Phuket i Thailand på grund af flyaflysning 2. januar.

Samtidig er der cirka 250 danskere, der er strandet i Phuket i Thailand, da flyet efterfølgende skulle retur til Københavns Lufthavn.

Årsagen var en ærgerlig hændelse med en rengøringstruck, der ved en fejl kom til at beskadige et fly fra Spies-koncernens flyselskab Sunclass.

»Der var en rengøringstruck i Københavns Lufthavn, der kom til at køre ind i den bageste dør i flyet. Det betød, at vi var nødt til at få døren repareret, før vi kunne få flyet i luften igen,« fortæller Spies kommunikationschef Sofie Folden Lund til B.T. og tilføjer:

»Det skabte forsinkelser, da der skulle skaffes et langdistance erstatningsfly, men det er heldigvis lykkedes, så vores gæster kan komme afsted på ferie tirsdag eftermiddag.«

Flyet fløj fra København tirsdag klokken 14.25, og det forventes at flyve retur med de cirka 250 strandede danskere onsdag klokken 9.55 lokal tid, fortæller kommunikationschefen.

De strandede danskeres ferie blev derfor lige et par dage længere, mens flere har måtte vente med at komme afsted til Thailands bagende sol.

Hun forklarer også, at passagererne, der har ret til kompensation, automatisk vil få den udbetalt og blive informeret efter retningslinjerne fra Pakkerejse-Ankenævnet.

Er man berørt af situationen, kan man læse mere her.